Chris Jericho aparecerá en nueva serie de televisión

Tras permanecer en AEW desde el 2019, Chris Jericho donde además, fue el primer Campeón Mundial de la compañía, los rumores de su salida de allí cobraron fuerza durante los últimos meses del 2025, e incluso no había aparecido en la programación desde el pasado mes de abril, generándose un eventual regreso a la WWE. Sin embargo, el veterano luchador no apareció y tampoco lo hizo en el reciente Royal Rumble, como muchos rumoraban.

► Chris Jericho trabajará junto a Nicole Kidman

Mientras se sigue especulando sobre su futuro, fuera del ring, Chris Jericho sigue incursionando en el mundo de la música y la actuación. Según reveló en sus redes sociales, el luchador hará una aparición junto a Nicole Kidman en una nueva serie de Apple TV, «Margo’s Got Money Troubles». Si bien su papel exacto en la serie aún no está confirmado, una foto de adelanto muestra a Jericho, de pie en la esquina de un ring de lucha libre detrás de Kidman, y esta lució un atuendo rosa y azul brillante mientras se apoyaba en las cuerdas.

«¡Estoy emocionado de compartir un adelanto de mi próximo papel en la nueva serie ‘Margo’s Got Money Troubles’ en Apple TV! ¡Me lo pasé genial grabando con la legendaria Nicole Kidman y el divertidísimo Nick Offerman, quienes encabezan un ELENCO ESTELAR!».

Excited to share a preview📸of my upcoming role in the new series, ‘Margo’s Got Money Troubles’ on @appletv! Had a blast filming with the legendary Nicole Kidman & the hilarious Nick Offerman, who headline an ALL-STAR CAST. Premiers on April 15📺 #margosgotmoneytroubles pic.twitter.com/TU0U5tHp23 — Chris Jericho (@IAmJericho) January 31, 2026

«Margo tiene problemas de dinero» está protagonizada por Elle Fanning como Margo Millet, una joven de 20 años que queda embarazada de su profesor universitario. Ante la llegada de un bebé y el aumento de las facturas, el personaje de Fanning recurre a OnlyFans y a los consejos de marketing de su padre, exluchador profesional, para mantenerse a sí misma y al niño. La serie de Apple TV se estrenará el 15 de abril, con tres episodios en el lanzamiento inicial y los cinco restantes semanalmente a partir de entonces.

Por otra parte, se desconoce cuál será el futuro de Jericho en su carrera como luchador, pero ha estado y seguirá bastante ocupado fuera del ring, ya que durante el mes de febrero tiene previsto una serie de conciertos con su banda Fozzy.