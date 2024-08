Chris Jericho: «Ansío que Samoa Joe regrese a AEW»

«The Learning Tree» Chris Jericho tuvo una rivalidad con «The Samoan Submission Machine» Samoa Joe antes de que este se ausentara de AEW por Twisted Metal. De hecho, él mismo fue quien lo sacó al hacerle atravesar una pared montado en una elevadora durante el episodio de Dynamite del 10 de julio. En realidad, se tomó un tiempo de la lucha libre profesional para filmar la segunda temporada de la serie, sobre la cual recientemente uno de sus protagonistas, Anthony Mackie, publicó una foto.

“The Learning Tree” Chris Jericho has a message for the AEW locker room and any potential branches after what he did to Samoa Joe in their Stampede Street Fight!

«No creo que encuentres a alguien que ame la lucha libre más que yo. Me encanta hacer esto y me encanta la oportunidad de luchar contra Joe. Tuvimos dos combates en Raw en 2017, y si mi recuerdo es correcto, uno de ellos duró alrededor de tres minutos con un final de descalificación sin sentido. Nuestra Stampede Street Fight fue literalmente nuestro primer combate real. Me recordó a estar en el ring con The Undertaker. Llevamos décadas en el negocio de la lucha, pero apenas nos habíamos enfrentado. Así que decidimos hacer algo juntos. Maldita sea, Joe es increíble. No puedo esperar para continuar con esta historia«, le dice Jericho a Sports Illustrated.

Es una incógnita cuando Samoa Joe regresará a la programación de AEW. Mientras, al lado de «The Redwood» Big Bill y «The Bad Apple» Bryan Keith, ha estado rivalizando con Samoa Joe, Katsuyori Shibata, Hook o Minoru Suzuki.

Sweet Tooth and Anthony Mackie sing a ‘Thong Song’ duet in a new clip from the upcoming Twisted Metal series… #SummerGameFest pic.twitter.com/eEexjmS8Cz

¿Te gustaría que Chris Jericho y Samo Joe continuaran con su rivalidad en AEW?

«The Learning Tree» @IAmJericho is ready to make history again at #AEWAllIn from @WembleyStadium on Sunday 25th August!

Tickets are ON SALE NOW from £30!

🎟 https://t.co/r5aFwvCULm

THANKS GUYS! pic.twitter.com/v1RxH3pznw

— All Elite Wrestling (@AEW) August 11, 2024