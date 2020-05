Es inminente. Chris Jericho se enfrentará a Mike Tyson dentro de la cada día más grande AEW. Ya les compartimos lo que dijo Dave Meltzer, que esto es una historia a largo plazo y que tal vez finalice en AEW ALL OUT 2020, el 5 de septiembre. Y así mismo lo ve Jericho, quien aprovechó una entrevista con Marc Raimondi de ESPN, para enviarle un fuerte mensaje a su futuro rival:

► Chris Jericho amenaza a Mike Tyson

"Creo que cuando surgió la idea de que Mike Tyson se involucrara con nosotros en AEW, la pareja natural era Chris Jericho. Porque llevo 10 años trabajando con Mike, nos hemos visto las caras una media docena de veces, cuatro o cinco de esas veces en televisión. Sé qué esperar Un tipo como él, es un fuego pirotécnico, un petardo, hombre. Es un cañón suelto como hombre del entretenimiento y boxeador. Tú no le das a Mike Tyson un guion. No ensayas algo con él. Solo sales con él allí y pasará lo que tenga que pasar. Y eso es genial.

"Tengo 30 años en el ring y puedo guiarlo. Además, tenemos una historia. La última vez que estuvimos en el ring juntos, me noqueó. Ahí está la historia. Ya sea que seas fan de la lucha libre o no, es algo muy cool. Tienes a dos los atletas que han estado en el centro de atención durante más de 30 años y que posiblemente sean las más grandes atracciones de dinero en este momento.

"En el mundo del deporte no se habla más que de Mike Tyson en los últimos meses, y nadie en el mundo de la lucha libre habla más de que Chris Jericho en los últimos meses. No son dos tipos que hicieron algo cool hace 10 años. Somos dos tipos que estamos haciendo algo cool ahora, y creo que hay muchas personas interesadas en ver a dónde va esto. Los ratings subieron y todo generó mucho revuelo. Esa es la idea cuando una empresa de lucha libre hace algo como esto, ¿no? Es un jonrón en todos los ámbitos. Obtuvimos titulares de las principales publicaciones deportivas.

"Obviamente la idea es hacer algo más. Chris Jericho contra Mike Tyson en un combate de lucha libre, en una pelea callejera o en un combate de boxeo, es algo que sería grandioso. No soy Mike Tyson. No soy ni el uno por ciento de Mike Tyson, pero hice boxeo durante 6 años. Sé cómo boxear. Podría ganar peleas por mi cuenta contra personas de mi nivel de habilidad. Entonces, si eso es lo que se quiere hacer en AEW, también funcionaría. Sea lo que sea que se vaya a hacer, me siento cómodo con ello porque es lo que hago para vivir desde hace más de 30 años.

"Sea lo que sea que decidamos hacer a medida que avancemos, será genial. Tienes a uno de los boxeadores más icónicos, y una de las personalidades más icónicas de todos los tiempos, contra uno de los mejores luchadores y personalidades de todos los tiempos. La historia se escribe sola. Y lo que importa en la lucha libre es la historia. La lucha es solo la guinda del pastel".