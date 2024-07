Estando fuera de AEW, Jake Hager resaltaba recientemente el éxito de Chris Jericho impulsando a otros luchadores:

«Aquí está lo que me gusta de esto. ¿Viste a Triple H promoviendo a nuevos chicos? ¿Viste a Undertaker promoviendo a nuevos chicos? ¿Viste a algún chico de alto nivel, que haya estado en el negocio tanto tiempo como Jericho, promoviendo a alguien? ¿Sting promovió a alguien? No. [Jericho] está tratando de construir. Lo entiende. Me vuelve loco que nadie hable de esto. Él está promoviendo a estos chicos. Les está poniendo su sello. ¿Hizo que Orange Cassidy se volviera popular? Quiero decir, vamos. Soy parcial, pero creo que el hecho de que sea tan desinteresado al construir esta compañía. Olvídalo».

► «The Learning Tree impulsa a todos»

Con lo cual el mismo primer Campeón Mundial de la historia de la casa Élite está de acuerdo, según expone en Creative Imbalance:

«Así es como trato todo lo que hago. Lees la situación y dejas que la historia te guíe. Sabía que cuando empezamos, presentarlo de una manera y hacer que la gente pensara que era casi una especie de bufón hasta que cae el hacha y te das cuenta, ‘Oh, estos tipos no son graciosos. Esto es real y serio, es American Psycho mezclado con The Devil’s Rejects’. Ahora, tenemos un personaje y una mentalidad completamente diferentes. Polarizante, si quieres decirlo así. La cuestión es que funciona, es uno de los segmentos más valorados del programa cada semana. A la gente le gusta. Por mucho que algunas personas quieran llorar desde las colinas diciendo que quieren decapitar a Chris Jericho y enviarme al espacio en una nave, esa es una cantidad muy pequeña de personas. ¿A qué están reaccionando las personas en el recinto? ¿Qué están viendo? Tenemos un personaje exitoso con mucho potencial que está ayudando a muchas personas a subir en la escalera, y eso es de lo que se trata todo esto«.

