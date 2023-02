Chris Jericho y Ricky Starks están en plena rivalidad, van a verse las caras en Revolution 2023, pero no todo es malo entre ellos, pues el que fuera Campeón Mundial de Peso Completo AEW se tomó un momento durante su reciente aparición en Busted Open Radio para elogiar el trabajo que ha estado haciendo su oponente. Estamos ante la clásica historia, fuera de la narrativa de la compañía, de un veterano ayudando a empujar a una estrella en ascenso.

> Chris Jericho alaba a Ricky Starks

“Cuando te paras por primera vez en el ring con The Rock, hablas de un talento generacional, ese es un nivel diferente. Lo que pasa con Ricky es que he visto vislumbres de eso, lo cual es genial. Todavía está aprovechando esa idea. El plan es continuar construyendo. Hizo una gran promo en San Antonio cuando comenzamos que realmente me voló la cabeza, pensé que era increíble. Luego hubo algunos momentos que no fueron tan buenos porque así es. Pensé que anoche [el miércoles] vimos al mejor Starks ha estado en nuestro programa hasta ahora.

“Muchos de los muchachos más jóvenes tienen miedo de: ‘Quiero decir esto. Para. Deja que la multitud reaccione’. Realmente tenía algunos matices geniales con eso. Eso es lo que Sammy Guevara y Danny García están aprendiendo. Tienen que aprender, cuándo no han tenido muchas promos, cómo realmente perfeccionar lo que eres y cómo mantener a la multitud en el palma de tu mano sin decir una palabra. Con el clic de un bolígrafo, diremos. Ricky realmente está empezando a perfeccionar eso y resolverlo, lo que ha sido genial”.

¿Te está gustando la rivalidad de Chris Jericho con Ricky Starks?