Todo está saliendo de maravilla en los primeros pasos de AEW en Max. Tony Khan está feliz con los resultados que están obteniendo y los shows All Elite están entre lo más visto de los deportes en la plataforma de streaming.

Así, Sports Illustrated’s The Takedown on SI tuvieron la ocasión de hablar recientemente con Chris Jericho y el Campeón Mundial de ROH compartió su opinión sobre esta nueva relación:

«Bueno, es básicamente el camino del futuro. Creo que la televisión por cable en su conjunto desaparecerá en algún momento, porque hay un gran énfasis en el streaming. La calidad de la imagen, el hecho de que puedes verlo cuando quieras, todas esas cosas son muy positivas. Así que, aunque tenemos una gran relación con Warner Brothers, TNT y TBS, creo que es muy importante que hayamos podido avanzar hacia Max.

Hoy en día, todo el negocio se basa en los ingresos de la televisión. Antes eran los pay-per-views y la asistencia en vivo, y todo ese tipo de cosas, pero ahora todo depende del acuerdo televisivo que puedas conseguir. Hemos tenido altibajos en cuanto a ratings y demográficos, pero seguimos teniendo muy buenos resultados en cable. Si no estamos en el puesto uno o dos, estamos en el top cinco, y como mínimo en el top 10, de entre miles de programas.

Es una propiedad muy valiosa, y creo que todos lo sabíamos dentro de AEW y cualquier persona con la que Tony se rodea, pero aún hay muchos analistas y críticos que, hasta el día de hoy, no ven lo valiosa que es AEW y cuánto está creciendo. El acuerdo televisivo es de 185 millones de dólares al año. Quiero decir, eso es de otro nivel. Es prácticamente cuatro veces más de lo que estábamos recibiendo.

Creo que hubo un suspiro de alivio, no porque no supiéramos que podíamos conseguirlo, sino porque ahora que está asegurado, podemos ponernos a trabajar y realmente concentrarnos en las cosas en las que necesitamos enfocarnos, tanto para continuar con el ascenso en algunas áreas como para mejorar en otras.»

