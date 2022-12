Chris Jericho a William Regal: «Qué bueno que no moriste en AEW»

Como ya lo hemos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, William Regal estará regresando a WWE en enero de 2023, luego de que lograra llegar a un acuerdo con Tony Khan para finalizar de manera anticipada su contrato. Y aunque no podrá aparecer en pantalla, ni como personaje en WWE, hasta el 2024, sí podrá trabajar tras bambalinas.

Regal será instructor de lucha libre en el WWE Performance Center, y aprovechará esto para guiar de la mejor manera posible a su hijo, quien lucha como Charlie Dempsey, y recientemente debutó en la nueva NXT con una interesante lucha que terminó ganando.

► Chris Jericho se despide de William Regal con ironía

Recientemente, Chris Jericho, quien con su grupo rivalizó con Regal y sus muchachos en AEW, se despidió de él, dándole un curioso mensaje:

— A todos los miembros del Blackpool Combat Club: mi canción favorita, de mi banda favorita, que de alguna manera supo cuando era niño escribir la historia que es mi vida: Far, far away de Slade. Ha sido un placer, compañeros. Nos encontraremos de nuevo…

— Buen viaje, Regal. La Jericho Appreciation Society gana de nuevo. Qué bueno que no moriste en AEW…

Tal vez esa última parte del mensaje es una crítica o referencia a lo que informó EC3, quien recientemente dijo que Regal se arrepintió desde el primer momento de haber firmado con AEW. Y es que Regal debutó el pasado 6 de marzo en el PPV Revolution 2022, y ya para octubre le pidió su salida de la empresa a Khan.