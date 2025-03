La estrella de AEW Will Ospreay se sentó recientemente con Chris Van Vliet en Insight para una interesante entrevista mientras ultima los preparativos para enfrentar a Kyle Fletcher en una lucha Steel Cage en el evento de pago por visión Revolution 2025. Ya nos hicimos eco de sus declaraciones sobre CM Punk y Triple H y acerca de que si hubiera firmado con WWE la gente se estaría masturb*ndo. Además, lo leíamos hablando de que él y Kenny Omega serán vistos como Bryan Danielson y AJ Styles.

► Una conversación importante

En esta ocasión, descubrimos una conversación importante que «The Aerial Assassin» tuvo con Chris Jericho en relación a su peligroso estilo de lucha, sobre lo cual lo aconsejó no hace mucho el también veterano MVP.

«Sí, me llamó. Hice algo estúpido, me jodí el cuello en 2018 y nunca he vuelto a ser el mismo desde entonces. Fue contra Marty. Hicimos un Spanish Fly y mi maldita cabeza golpeó el filo del ring, pero mi cuello se dobló debajo de mí, y sentí como si un disparo recorriera todo mi brazo. Fue horrible, y nunca he sido el mismo desde entonces. Pero un mes después, luché contra Kushida, hicimos un DDT desde el filo del ring hasta el suelo y estuve bien. Estaba completamente bien. Controlé mi cuerpo en la caída, aunque se vio brutal.

Jericho me llamó. Me dijo algo como: ‘Maldita sea, por favor, no te mueras. Tienes que cuidarte, elegir bien los golpes. No necesitas hacer ese tipo de cosas todo el tiempo.’ Y eso me llegó, lo aprecié mucho, porque en ese momento Jericho solo aparecía en New Japan de vez en cuando. Así que el hecho de que se tomara el tiempo para decirme: ‘Oye, Rocky me dio tu número, quiero hablar contigo, hablemos’ significó mucho.

Cada vez que he estado cerca de Chris, siempre me ha dado buenos consejos. Incluso ahora, aquí, hay cosas de promos que hago, y él me pregunta: ‘¿Quién te dijo que hicieras eso?’ Yo le digo quién, y él responde: ‘No hagas eso por esta razón.’ Y cuando me lo explica, pienso: ‘Oh, claro, tiene todo el sentido.’ Ha sido una gran ayuda detrás de escena. Y cada vez que le pregunto: ‘¿Qué piensas de esto?’, siempre es muy honesto conmigo.»