Pocos han sabido reinventarse a lo largo de los años de carrera en la lucha libre profesional como Chris Jericho. Desde «Y2J» hasta «The Learning Tree» pasando por «Lionheart», «Le Champion» o «The Painmaker». Si hoy el veterano sigue vigente en AEW y como Campeón Mundial de ROH es gracias a sus continuas evoluciones.

► Fue bueno mientras duró

De él tomó ejemplo Matt Cardona, quien dejó atrás a Zack Ryder cuando abandonó la WWE para convertirse en «The Deathmatch King» o «The Indy God» en GCW y muchos otros sitios. Y en realidad fue Jericho quien le aconsejó que debía poner fin a sus tiempos como «The Long Island Iced Z» según revela en un reciente video en YouTube:

«Chris, lo sepa o no, me ayudó muchas veces en mi carrera. Un par de ejemplos: cuando tenía las mallas de una pierna para Zack Ryder y el ‘Woo Woo Woo’, porque en ese momento quería ser diferente de Curt Hawkins, diferente de Edge. Quería destacar, y funcionó. Realmente funcionó. Pero un día, Chris me llevo aparte y, parafraseando, básicamente me dijo algo como: ‘Eres demasiado bueno para estar haciendo esto. Funcionó, pero tienes que usar trunks para que te tomen más en serio.’ La semana siguiente, ya estaba usando trunks. Todo por lo que Chris me dijo.

«Avancemos un par de años después. Me despiden de WWE. Tuve mi debut en AEW. Sabía: ‘Ok, Zack Ryder está muerto. Está muerto. Ahora será Matt Cardona,’ ¿cierto? Pero pensé, ‘Bueno, todavía puedo hacer el gesto de LI [Long Island],’ ¿verdad? Lo hice. Ayudé a Cody [Rhodes]. Hago el gesto de LI. Chris me llamó aparte, no estaba enojado conmigo, pero me dijo: ‘Tienes que deshacerte de esa mierd*. Todo lo relacionado con Zack Ryder tiene que morir.’ Yo dije: ‘Bueno, Chris, acabo de sacar una camiseta que dice ‘Strong Island’ haciendo el LI.’ Y él dijo: ‘No me importa.’ Tenía razón. Todo tenía que morir.

Chris es el maestro de la evolución, de reinventarse una y otra vez. Es una inspiración. Ahora siento que yo también lo soy.»