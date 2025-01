Chris Curtis medita volver a peso welter tras derrota en UFC Fight Night 249

Después de un par de horas para que el resultado se asimilara, Chris Curtis dijo que no se siente dolorido, al menos físicamente, después de su derrota por nocaut técnico en el último segundo ante Roman Kopylov.

Kopylov (14-3 MMA, 6-3 UFC) acabó con Curtis (31-12 MMA, 5-4 UFC) literalmente cuando faltaba un segundo para que terminara su pelea de peso mediano en UFC Fight Night 249 en UFC Apex en Las Vegas. Pero inmediatamente después de la detención, Curtis protestó que no había sido noqueado y que la pelea debería haber continuado.

El hecho es que, si el árbitro Mark Smith no hubiera detenido la pelea cuando lo hizo (después de un fuerte puñetazo de Kopylov que hizo que Curtis se sentara y Kopylov comenzara a alejarse), de todos modos solo habría habido un segundo más. Curtis no habría tenido tiempo de montar una ofensiva, pero habría visto las tarjetas de puntuación de los jueces.

Esas tarjetas de puntuación le daban a Kopylov una ventaja de 2-0 en los rounds según dos de los jueces y de 1-1 según un tercero, por lo que incluso si Curtis hubiera sobrevivido y de alguna manera hubiera ganado el tercer round ante cada juez (algo discutible dado que fue derribado antes en el round y derribado y casi fuera con segundos restantes), habría perdido por decisión dividida. La pelea le valió a Curtis 50,000 adicionales por la Pelea de la Noche además de lo que dijo que era un pago de 200,000 por la derrota.

Curtis publicó en Instagram lo que sucedió después y parecía estar menos molesto con la detención de Smith en comparación con los segundos posteriores a la pelea, pero también dijo que estará pensando en cuál podría ser su próximo movimiento.

Podría ser, dijo, en 170 libras en lugar de peso mediano. Curtis alternó entre peso welter y 185 libras hace una década. Incluso peleó en peso semipesado en una pelea única antes de llegar a la UFC.

“El único trabajo en el mundo en el que puedes hacer 200k en una noche y aún así estar absolutamente desconsolado y cuestionando hacia dónde vas desde aquí. No hay daño, estoy bien. Probablemente entrenaré mañana para mi cordura, pero estoy frustrado y desconsolado. 8 meses de descanso. Desgarro en el tendón de la corva, pie roto y luego un desgarro en la pantorrilla. Entrené durante todo. Nunca perdí de vista el objetivo. Solo duele no alcanzarlo. Gracias a todos los que se comunicaron, he recibido mucho cariño en línea y en persona, significa el mundo para mí. Supongo que debería consolarme un poco con la pelea de la noche, pero solo veo esta noche como un fracaso. Tal vez 170 sea el camino a seguir desde aquí. Descansa este fin de semana y supongo que tendremos una charla con el equipo y la gerencia sobre lo que viene después. Gracias nuevamente a @mickmaynard2 por la oportunidad de hacer lo que amo. No estoy seguro de quién o dónde estaría sin esto. Gracias a @ufcpi, ustedes me ayudaron a recuperarme 3 veces este año. Fue un camino de regreso increíblemente duro, pero @gav_pratt, @heatherlinden y sus equipos realmente hicieron todo lo posible por mí, y nunca dejaré de estar agradecido por eso. Por ahora, afortunadamente, no tenemos lesiones y estamos sanos. Trabajamos para descubrir qué viene después. Gracias a todos en @xcmma, @77natepettitmma_, @eric_xcmma y @jayhieron por estar ahí para mí esta noche. Gracias @lancespaude, realmente eres mi hermano y te amo. Hay muchas personas que no nombraré aquí, pero gracias a todos. Y los veré cuando los vea».

Curtis ganó cuatro de sus primeras cinco peleas en la UFC, incluidas tres por nocaut. Pero en los últimos dos años, perdió tres de cuatro y, además, no tuvo competencia. Su derrota en la Pelea de la Noche ante Kopylov se produjo después de una derrota por decisión dividida ante Brendan Allen en abril de 2024 y los problemas de lesiones y rehabilitación antes mencionados en la segunda mitad del año pasado.