Chris Brookes de DDT será el retador de El Phantasmo para WK20

El luchador inglés de DDT Pro Wrestling, Chris Brookes, participará en Wrestle Kingdom 20 retando a El Phantasmo por el Campeonato de la TV NJPW World.

► Es oficial, El Phantasmo y Chris Brookes sostendrán un duelo de campeonato

Después de defender con éxito el Campeonato de la TV NJPW World ante Ryusuke Taguchi, El Phantasmo lanzó un desafío abierto para Wrestle Kigdom 20. El campeón fue rápidamente atacado por Chris Brookes de DDT, quien aceptó dicho desafío para el Tokyo Dome.

El Phantasmo: “No había forma de perderme el evento del Tokyo Dome”

Esto sucedió tras la primera lucha del lunes 22, cuando comenzó a sonar música navideña. Santa Claus (con una apariencia muy similar a la de Tatsuya Matsumoto) bajó al ring con un regalo para ELP. El campeón lo abrió para revelar que el muñeco de Brookes, Bunbun, estaba dentro. Chris Brookes apareció de repente en el ring, le propió a ELP un Low Blow y atacó tanto a Santa como a Jado el reno. Brookes tomó el micrófono y dijo que aunque son buenos amigos, tiene que aprovechar una oportunidad como esta. ELP siempre está buscando retadores, así que Brookes lo reta por su cinturón en el Tokyo Dome. A continuación castigó a Phantasmo con la Praying Mantis Bomb antes de decirles a todos que las cosas van a cambiar en 2026, comenzando con Brookes ganando el título de la TV.

Wrestle Kingdom 20 será la primera aparición de Brookes en un ring de NJPW desde que compitió en el evento Despe Invitacional en el verano de 2024. Brookes se enfrentó a El Phantasmo en el ring durante esa funcipon, en un four-way que también incluía a MAO y Masashi Takeda y que terminó en empate por límite de tiempo.

Fue en Wrestle Kingdom 19 en enero pasado que El Phantasmo consiguió por primera vez el Campeonato de la TV NJPW World; en abril dio comienzo su segundo reinado y hasta la fecha lleva cinco defensas exitosas. Anteriormente, tuvo dos combates individuales contra Brookes. Ambos combates se celebraron en el Reino Unido y Brookes los ganó.