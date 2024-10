Chris Bey sufrió grave lesión en las últimas grabaciones de TNA

El entusiasmo en TNA por el éxito del reciente Bound For Glory se vio trastocado por la lesión de Hijo del Vikingo durante las grabaciones televisivas que la empresa efectuó 24 horas después de dicho evento, desde el mismo Wayne State Fieldhouse de Detroit (Michigan, EEUU).

Pero también por otro percance, este parece que más grave, sufrido por Chris Bey en su cuello durante un combate donde hacía equipo con Ace Austin para medirse a The Hardys. Bey pudo acabar la contienda, pero fue sacado de la arena en camilla, ante la visible preocupación de sus compañeros.

Y en las últimas horas, TNA ha querido dar cuenta con un comunicado de la doble desgracia, aunque compartiendo buenas noticias.

«Chris Bey se está recuperando en el hospital tras una operación por la lesión en el cuello sufrida durante el domingo por la noche y hacerse una resonancia magnética el lunes. Estuvo descansando en la habitación del hospital el lunes por la noche, bromeando, hablando de Bound For Glory y con buen humor. Chris estará en Detroit unos días y varios miembros de su familia lo acompañan, junto con la directiva de TNA y luchadores que van a quedarse en Detroit. «Chris está bajo cuidado y supervisión profesional y el personal médico ha estado en contacto con su médico personal. «Vikingo regresó al hotel de Detroit el domingo por la noche después de ser tratado en el hospital por una lesión en su rodilla derecha. Lleva muletas y un aparato ortopédico en la pierna. Vikingo se fue en avión a México el lunes, donde será examinado y tratado por su especialista. «TNA Wrestling agradece a todo el mundo por sus continuos pensamientos y oraciones. Ofreceremos alguna actualización cuando conozcamos más novedades. Por favor, respeten la privacidad de Chris Bey y Vikingo, y sus familias, durante estos complicados momentos».

► El calendario de Hijo del Vikingo y Chris Bey

Como rotundo «main event», Chris Bey y Ace Austin cerraron Bound For Glory 2024 en un combate «Full Metal Mayhem» contra The System y The Hardys por el Campeonato Mundial de Parejas TNA. Y aunque «Brother Nero» y el «Broken» salieron ganadores y nuevos monarcas, según conocemos por la noticia que nos ocupa, Bey y Austin recibieron una oportunidad titular ante los hermanos (cuyo resultado no desvelaremos).

Bey compagina TNA y la escena independiente, y para el 17 de noviembre fue anunciado dentro del cartel de Brace For Impact, evento donde Smash Wrestling contará con el apoyo de la empresa de Anthem Sports & Entertainment. Un compromiso que todo apunta no podrá cumplir Bey.

Mientra, las próximas citas más notorias de Vikingo son Guerra de Titanes de AAA (10 de noviembre) y PROGRESS Chapter 174: Vendetta 2 (24 de noviembre). En la primera, Vikingo está programado para luchar contra Alberto el Patrón por el Megacampeonato AAA y en la segunda, su debut europeo, para ir contra Cara Noir. PROGRESS publicó horas atrás que confían en que Vikingo esté recuperado, si bien no aseguran su participación.