Chris Bey nuevo Campeón División X de Impact Wrestling

En la noche de hoy durante el PPV Slammiversay 2020, el joven "Dashing" Chris Bey se consagró como el nuevo nuevo Campeón División X de Impact Wrestling luego de derrotar en una buena contienda de diez minutos y 1 segundo a Willie Mack, quien llevaba 91 días con el título. Chris Bey tiene el reinado número 92 de este título, que ganó AJ Styles por primera vez el 19 de junio de 2002.

El final de la lucha llegó cuando Willie Mack se lanzó con su Six Star Frog Splash y en la movida golpeó accidentalmente al árbitro, por lo que Bey ejecutó una movida ilegal sobre su rival, el piquete de ojos más exactamente, y le aplicó un Neckbreaker para las tres palmadas.

. @DashingChrisBey rubbing salt in @swinger_johnny 's wound with a swinging neckbreaker. #Slammiversary

Chris Bey es recordado en la comunidad luchística de Internet, pues el año pasado se hizo viral un vídeo en donde se le rompe una cuerda del ring mientras entrena:

PLEASE DO NOT TRY THIS AT HOME!!

I BROKE THE RING ☠️☠️ pic.twitter.com/ocuRH7viZ3

— Chris Bey 😈 (@DashingChrisBey) March 7, 2019