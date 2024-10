Chris Bey emite comunicado vía TNA tras su operación de cuello

Quiso el azaroso destino que dos excompañeros del Bullet Club y grandes amigos, El Phantasmo y Chris Bey, estén atravesando actualmente un importante trance que les impide luchar. Y lo que es peor, no sabemos cuándo.

Mientras conocemos exactamente la dolencia de ELP, no resulta buena señal el hecho de carecer de informaciones concretas sobre el caso de Bey, más allá de saber que se trata de una lesión de cuello producida durante su combate contra The Hardys en las últimas grabaciones de TNA el pasado domingo.

Y más allá de este comunicado emitido por la compañía.

En las últimas horas, no obstante, Chris Bey ha querido tranquilizar a sus seguidores con un comunicado propio, compartido por TNA.

Chris Bey Statement



October 29, 2024



"I just want to take a few moments to extend my heartfelt thanks and deepest appreciation for so much and to so many over the past few days. From everyone at TNA Wrestling, to the incredible medical staff here in Detroit, to family, friends…