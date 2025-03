Chris Bey: «CM Punk me motivó a no rendirme»

Como ya lo hemos venido reportando aquí en SÚPER LUCHAS, el talentoso luchador Chris Bey, de 29 años de edad, generó una gran solidaridad en el mundo de la lucha libre profesional.

Todo porque en octubre pasado, en una lucha no televisada de TNA Wrestling en octubre pasado, en donde se enfrentaron a The Hardy Boyz, Bey quedó paralizado tras sufrir una catastrófica lesión en el cuello.

► CM Punk impulsó a Chris Bey a no rendirse por dura lesión en el cuello

Su compañero, Ace Austin, lo lanzó hacia Matt Hardy buscando aplicarle un cutter, y Hardy iba a contrarrestarle la movida con una desnucadora, pero fallaron por centímetros y Hardy no logró recibirlo para aplicarle la movida, por lo que Bey cayó con todo el peso de su cuerpo contra el cuello en la lona y se lo rompió.

Desde entonces, Bey ha estado recibiendo donaciones tanto de luchadores como de fans y apoyo de todo el mundo. Y ha logrado progresar, pues, por lo menos, ya puede dar algunos pasos con ayuda de una caminadora. Recientemente, Bey concedió una entrevista a Chris Van Vliet y reveló que CM Punk lo ha ayudado bastante en su recuperación.

CVV: «¿Eres bastante cercano a CM Punk?»



«Sí».



CVV: «Te mencionó en Raw, ¿qué significó eso para ti?»

«[Bey se emociona.] ¿Cómo pones eso en palabras, verdad? Me sorprendió, primero que nada, me sorprendió. Me sentí humilde, agradecido, simplemente no puedo creer que, haciendo lo que siempre quise hacer en mi vida y logrando tener éxito en ello, haya dejado una huella así en la gente.



«Porque todo lo que siempre he querido hacer es luchar, lo supe desde que era un niño. Nunca quise hacer otra cosa. Me dieron entre un 10 y un 25% de probabilidades de volver a caminar».



CVV: «Wow. Mírate ahora».

«Vencí las probabilidades».



CVV: «¿Qué fue lo que hizo que no aceptaras esas probabilidades?»

«El día que desperté de la cirugía, lo primero que pensé fue que estaba vivo, y me sentí agradecido de estarlo, porque si no se suponía que debía seguir aquí, no lo estaría. Así que una de las primeras cosas que repetía era ‘DÍA UNO’. Es una frase que ya se ha usado antes, no la inventé yo, pero para mí significaba que este era el primer día de mi nueva vida, mi nuevo obstáculo, mi nuevo camino.



«Yo divido todo en temporadas en la vida: la temporada en la que perseguí esto, la temporada en la que trabajé por esto… y esta era una nueva temporada para mí. Lo que hizo que no me rindiera fue el simple hecho de que estaba vivo. Cuando recibí el diagnóstico, estuve afectado por 24 o 48 horas. No podía creerlo, no quería creerlo, y me repetía a mí mismo que era mejor que tener un 0% de probabilidades, pero aun así tenía dudas…



«Hasta que tuve una conversación con CM Punk. Fue una conversación muy simple, pero me dijo algo como: ‘Creo que ese diagnóstico y esas probabilidades aplican para los humanos, y tú no eres humano’. Ahí tuve que poner toda mi vida en perspectiva. Ya había tenido probabilidades aún menores de convertirme en luchador profesional y aparecer en televisión. En todo lo que he hecho en mi vida hasta este punto, siempre he superado las probabilidades, así que, ¿quién dice que esta vez no podría hacerlo? Una vez pasaron esas 24 o 48 horas, fue HORA DE ACTUAR».



Bey también agradeció el apoyo de su empresa, TNA Wrestling:

«Han sido increíbles conmigo, hombre. Han cubierto todos los gastos médicos. Me revisan casi todos los días, y cuando digo que me revisan, me refiero a todos: desde el elenco, el talento, la gente detrás de cámaras que arma el ring, la gerencia, los presidentes de la compañía, la gente de Anthem Sports… todos, de arriba a abajo, han estado ahí para ayudarme y preocuparse por mí. Han hecho subastas para ayudarme, personas han donado sus propios objetos personales para apoyarme.



«Hacen mucho más de lo que jamás habría esperado o imaginado, y no entiendo por qué alguien pensaría lo contrario. Son una gran empresa, trabajan muy duro. Somos una familia; sé que mucha gente dice eso sobre TNA, pero en este caso es verdad. La noche de mi lesión, casi tuvieron que llamar a la policía para escoltar a la gente fuera del hospital porque prácticamente todo el vestidor estaba afuera, pidiendo comida por DoorDash, esperando por mí, tratando de entrar a verme.



«Tuvieron que decirles: ‘Tienen que irse a casa, no van a poder quedarse aquí. Él va a estar bien. Está en cirugía ahora, pero va a salir bien’. Todos estaban ahí, todos con las camisetas de ‘We Heart Bey’. Todo el equipo, de arriba a abajo. La palabra ‘FAMILIA’ ni siquiera es suficiente, porque la familia a veces te traiciona… pero esta gente es real».