El programa especial anual que WWE realiza como tributo a las tropas estadounidenses llamado Tribute to the Troops se emitirá el 17 de diciembre en FOX. Desde noviembre la compañía ha estado grabando combates y segmentos. Por ejemplo, está previsto que Drew McIntyre, Sheamus y Ricochet se enfrenten a IMPERIUM (Gunther, Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci), así como que Ronda Rousey y Shayna Baszler hagan lo propio con Tamina y Emma, mientras Braun Strowman se ve las caras con LA Knight.

► Chris Benoit apareció en Raw

Durante el Raw de esta semana se estuvo promocionando ya que será este próximo sábado cuando los fans puedan disfrutar de él -la edición de 2021 superó los dos millones de espectadores en televisión- pero si por algo está llamando la atención en estos momentos es por algo que WWE no hubiera esperado. Tampoco los fanáticos. Nadie, en realidad. Lo que ocurre es que durante una de las viñetas del anuncio narrador por John Cena mostradas en el show de la marca roja se pudo ver a Chris Benoit en la edición de 2003.

Chris Benoit cameo on #WWERaw ???? Someone fucked up pic.twitter.com/egh70r17ci — Patrick The Heel (@patricktheheel) December 13, 2022

Como bien sabemos, el que fuera Campeón Mundial de Peso Completo ha sido borrado por completo por la compañía después de la tragedia de su familia en 2007. Han eliminado todos sus combates, todos sus segmentos, su nombre, no lo mencionan, ni mucho menos lo recuerdan. Chris Benoit nunca ha existido para WWE. Por eso entendemos que esto no fue algo premeditado sino un error de quien o de quienes prepararon esta promoción del nuevo Tribute to the Troops durante Monday Night Raw.