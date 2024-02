Las películas relacionadas con las MMA parecen que van a estar de moda en los próximos tiempos. Próximamente va a estrenarse El Duro, con Jake Gyllenhaal y Conor McGregor. Está en producción The Smashing Machine, una película biográfica basada en la vida de la ex estrella de UFC, Mark Kerr, a quien dará vida The Rock.

►La película de UFC Strawweight

Y ahora Variety informa en exclusiva que comienza a realizarse Strawweight, una película basada en la UFC con Chloe Grace Moretz y Lupita Nyong’o como protagonistas y la peleadora de la misma empresa, donde también ha sido Campeona Mundial de Peso Paja (como el título de la película) Rose Namajunas como productora y consultora.

La ganadora del Oscar y presidenta del jurado del Festival de Cine de Berlín 2024, Lupita Nyong’o (Black Panther, 12 años de esclavitud), y Chloe Grace Moretz (The Peripheral, The Miseducation of Cameron Post) están listas para entrar al ring en el drama de artes marciales mixtas basado en UFC Strawweight.

La película, que será presentada en el Mercado Europeo de Cine por WME Independent y CAA Media Finance, sigue las historias de dos pelaedoras que se encuentran compitiendo entre sí en el Octágono. Una es una joven mujer (Moretz) cuya vida cambia para siempre cuando descubre su pasión por la UFC, mientras que la otra es una ex campeona (Nyong’o) que está decidida a recuperar su título reinventándose a sí misma. Ambas buscan lo mismo: respeto, pero solo una puede salir victoriosa.

Lupita Nyong'o, Chloe Grace Moretz to Play UFC Fighters in 'Strawweight' from 'Hereditary' Producers (EXCLUSIVE) https://t.co/c4lbNqY0Xc — Variety (@Variety) February 15, 2024

Strawweight marcará el debut como director de largometrajes de James M. Johnston. Colaborador de mucho tiempo de David Lowery, Johnston produjo y dirigió la segunda unidad para The Green Knight, The Old Man and the Gun, Ain’t Them Bodies Saints y la próxima Mother Mary para A24 y forma parte del colectivo Sailor Bear junto a Lowery y Toby Halbrooks. También dirigió la segunda unidad para Peter Pan & Wendy de Disney y Last Letter From Your Lover de Netflix.

El guion de Strawweight fue escrito por Paul Harrill a partir de una historia de Johnston y Harrill, y será producido por Lars Knudsen de Square Peg (Hereditary, The Northman, Dream Scenario), Lowery y Halbrooks de Sailor Bear (A Ghost Story, The Green Knight), y Patrick Newall (Extraction, The Gray Man).

La superestrella de UFC y ex campeona de la División de Strawweight, Rose Namajunas, actuará como consultora de lucha y también será productora ejecutiva de la película. WME Independent y CAA Media Finance co-representarán las ventas mundiales.

Nyong’o está representada por CAA y Del Shaw; Moretz está representada por CAA y Sloane, Offer, Weber and Dern; Lars Knudsen, David Lowery, Toby Halbrooks, Patrick Newall están representados por WME. Namajunas está representada por SuckerPunch Entertainment. Harrill está representado por CAA y Echo Lake. Johnston está representado por WME y Frankfurt Kurt Klein & Selz.

Embed from Getty Images