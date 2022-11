Marlon Vera ha refutado la reciente afirmación del campeón de peso gallo Aljamain Sterling de que espera defender su título contra Sean O’Malley a continuación.

‘Chito’ ocupa el puesto número 4 en el ranking de peso gallo y está en la mejor forma de su carrera. La estrella ecuatoriana está en una racha de cuatro victorias consecutivas y ha obtenido un bono de Pelea o Actuación de la noche en cada una. Su última victoria fue contra el ex campeón Dominick Cruz, deteniéndolo en el cuarto asalto con una impresionante patada a la cabeza.

El hombre de 29 años respondió a una publicación en Twitter que incluía un clip de su victoria por KO sobre Cruz, afirmando que debería ser el próximo en la fila para el cinturón:

Next in line https://t.co/NLPevfPTub — C H🖕🏽T O🇪🇨V E R A (@chitoveraUFC) November 19, 2022

El tuit de Marlon Vera llega justo un día después de que ‘Funk Master’ confirmara su interés por enfrentarse a Sean O’Malley. ‘Sugar’ produjo la mayor actuación de su carrera en UFC 280 el mes pasado, ganando por decisión dividida contra Petr Yan. La victoria movió a O’Malley más de 10 lugares en la clasificación, lo que significa que ahora se encuentra en el puesto número 1.

En una entrevista con ESPN MMA , el campeón de peso gallo admitió preferir una pelea contra O’Malley sobre Henry Cejudo, sin mencionar a ‘Chito’:

«Sugar Sean, firma el contrato. Ese es mi chico, aunque no hay contrato. Si hay un chico que pudiera elegir, elegiría a Sugar. Creo que es la pelea más grande, es el más activo y vencerá al chico No. 1, un ex campeón. No veo cómo puedes dar marcha atrás después de decir que el ganador de su pelea obtiene la próxima oportunidad por el título. Para mí, es Sean O’Malley».