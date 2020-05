El ecuatoriano Marlon "Chito" Vera tuvo mala suerte en los últimos meses, pero no porque haya perdido una contienda, sino porque varias peleas programadas que tuvo se cayeron por distintas razones. Sin embargo, y si mañana el combatiente chino Song Yadong no tiene problemas con la visa, se subirá al octágono para conseguir su sexta victoria al hilo.

En diálogo con Súper Luchas durante el media day previo al evento en Jacksonville, Florida, Vera explicó qué pelea le gustaría obtener en caso de triunfar ante el asiático, y uno de sus objetivos fue el ex Campeón de Peso Gallo Dominick Cruz, que viene de ser derrotado por Henry Cejudo en UFC 249:

"Creo que una pelea con Petr Yan, Aljamain Sterling o Dominick Cruz, para retirarlo si puedo, vendrán a mí si gano la contienda del sábado. Si pierdo tendré que ver para atrás a ver qué hay. Sean O'Malley es puro nombre. No le ganó a ningún oponente duro. Veremos qué pasa cuando se enfrente a alguien del top".

Vera ya apuntó contra Cruz en múltiples ocasiones, como cuando mencionó que no iba a volver en su mejor versión ante Cejudo, y en esta chance el latinoamericano señaló que:

"Cuando peleadores viejos como Cruz vuelven después de tres años y pelean por el título es por sus nombres. Es verdad que Petr Yan estaba afuera y que Sterling no estaba al 100 por ciento con su muñeca, pero había otros contendientes y no los pusieron porque no venden PPVs".

"Chito" Vera viene de un 2019 de lujo; con tres peleas disputadas que ganó por finalizaciones. La última fue antre Andre Ewell en UFC Fight Night 161. Mañana enfrentará a Song Yadong en peso pluma -una situación excepcional para ambos-, y buscará meterse en el top para empezar a cazar el campeonato de la división.