Chito Vera cuestiona los métodos de USADA

Marlon Vera no está convencido de que los métodos de control de la USADA impidan eficazmente que todos los miembros de la UFC consuman drogas para mejorar el rendimiento.

Vera fue preguntado por Michael Bisping en el podcast del ex campeón Believe You Me si el retiro de Dillashaw podría ser un intento de eliminarse del grupo de pruebas de la USADA mientras su hombro se cura. «Chito» no especuló demasiado sobre las intenciones de Dillashaw, pero sí aprovechó la oportunidad para compartir sus pensamientos sobre la eficacia de la USADA.

«Me c*go en la p*ta. Si vuelve, sería raro ¿no?«. contestó Vera. «Sólo porque ya ha dado positivo y dice que se retira para siempre. Es una locura, en el momento en que te retiras estás fuera de la piscina. Yo digo, al menos hazle la prueba al tío durante un año. No se. O a cualquiera, ¿no? Pero quién sabe. Realmente creo que, incluso si la USADA te hace pruebas al azar, sólo pueden hacerte pruebas de seis en seis. Así que si tienes dinero, y un médico decente, creo que la gente sigue haciendo trampas hasta el día de hoy. Realmente lo creo. He oído que hay drogas que puedes tomar y, literalmente, desaparecer de la noche a la mañana».

Aunque no está seguro de la exhaustividad con la que la USADA somete a pruebas a otros luchadores, a Vera no le preocupa la frecuencia con la que le hacen a él.

«La USADA es eficaz, pero yo me pregunto si la USADA controla a la gente en el p*to tercer mundo. ¿O en el p*to no sé, Rusia? No se. Yo vivo en la puta California, vienen a mi casa todo el tiempo. Pero, probablemente preferiría morir que hacer trampa. Así soy yo, ¿verdad?»