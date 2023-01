Chito Vera cuestiona afirmaciones de Nurmagomedov

El número 4 del peso gallo de la UFC, Marlon Vera, compartió recientemente sus pensamientos sobre el tweet de Umar Nurmagomedov en relación con los problemas de reserva de peleas.

En una reciente entrevista con The Schmo, Marlon Vera fue preguntado sobre quién cree que Nurmagomedov debe luchar a continuación. “Chito” no estaba seguro de un próximo paso obvio para la estrella en ascenso daguestaní, pero se apresuró a cuestionar quién se había ofrecido como oponente.

Vera se apresuró a explicar que siempre que alguien ha rechazado una pelea con él, se ha apresurado a hacer pública la información.

“No lo sé. A quien le ofrezcan [Nurmagomedov], ¿no? Le veo diciendo que nadie quiere pelear con él, pero no vemos nombres, ¿verdad? Cuando alguien no quiere pelear conmigo, digo exactamente el tipo que declinó, y lo llamo un m*ric* en línea para que la gente pueda saber que este es el tipo que declinó. Sólo dice que nadie quiere pelear con él, pero ¿a quién te ofrecieron? Eso no lo sabemos”.

El próximo oponente de Marlon Vera, mientras tanto, ha sido confirmado. En el UFC Fight Night 219 del mes que viene, “Chito” se enfrentará al número 5 del ranking, Cory Sandhagen. El panorama del título del peso gallo está repleto en estos momentos, pero el ganador de este combate estará probablemente a la altura de Sean O’Malley cuando se trate de posibles retadores para el vencedor de Henry Cejudo contra Aljamain Sterling a finales de este año.