Chimaev: “UFC no querrá que mate a Adesanya”

Khamzat Chimaev (12-0 MMA, 6-0 UFC) ha estado ansioso por volver a la acción y parece estar preparándose para un enfrentamiento de peso welter con el ex campeón Kamaru Usman en UFC 294 el 22 de octubre en Abu Dhabi.

“Borz” le ha lanzado un reto a casi todos los principales contendientes, ya sea en 170 o 185 libras. Entre esos nombres está el campeón de peso mediano de UFC Israel Adesanya, quien ha eliminado la mayor parte de su división. Adesanya ya ha defendido su título contra jugadores como Robert Whittaker, Jared Cannonier y Marvin Vettori, y Chimaev cree que es la opción más lucrativa que existe para él.

“Para Israel, no hay nadie allí, solo yo. Entonces, si hablas de dinero, si le preguntas a los fanáticos, quieren verme a mí e Israel. Soy un mal partido para él. Todo el mundo sabe que va a perder el título (ante mí). Por eso salvan a ese tipo“.

Chimaev reconoce que Adesanya (24-2 MMA, 13-2 UFC) es una de las mayores estrellas y atractivos de la empresa, por lo que cree que UFC no se arriesgará a programar una pelea entre ellos.

“Sabes que lo construyeron. No quieren perderlo tan rápido. (Yo) acabaría con ese tipo sin golpes, y por eso tienen miedo. Entonces (su) historia está muerta, ¿sabes? No quieren matar a ese tipo. Tal vez el tipo gana dinero para ellos, pero yo también gano dinero, así que no sé qué está pasando.

“¿Con quién va a pelear? No hay nadie. Él gana contra todos los pegadores y yo soy un luchador, un asesino. Aprieto las cabezas de mis oponentes. Soy el nombre más grande sin el cinturón. Cuando peleas conmigo, es más dinero, más fans. Cuando peleo, todos esperan mi pelea. Cuando peleé con Gilbert (Burns), no éramos el evento principal, (pero) todos nos estaban esperando”.