Chimaev reta a Pereira para pelear en UFC 283

Khamzat Chimaev cree que lo tendrá fácil con el recién coronado campeón de peso mediano Alex Pereira. Pereira (7-1 MMA, 4-0 UFC) se recuperó para noquear a Israel Adesanya en el round 5 el sábado pasado en UFC 281, reclamando el título de 185 libras en el Madison Square Garden.

La pelea se desarrolló principalmente de pie, pero los ex kickboxers también golpearon la lona en múltiples ocasiones. Adesanya pudo obtener un control superior sólido en el suelo en la Ronda 3, que tuvo al luchador de élite Chimaev salivando por el enfrentamiento estilístico.

Con Chimaev (12-0 MMA, 6-0 UFC) perdiendo la marca de peso welter por la friolera de 7.5 libras en su última salida en UFC 279, el peso mediano parece ser su próximo movimiento. Está mirando al campeón para una pelea por el título en UFC 283 el 21 de enero en Río.

Chimaev uso Instagram alegando Este tipo peleó por el cinturón con un récord de 6-1, déjame aplastarlo, tengo un récord 12-0 vamos hermano haz que suceda.

Luego de su victoria en UFC 281, durante la conferencia de prensa, Alex Pereira donde fue preguntado por la petición de Khamzat Chimaev y si es que estaba dispuesto a enfrentarlo en un combate titular en Brasil.

El recién coronado campeón no evadió la pregunta y con mucho respeto respondió estoy preparado para cualquier pelea. Si UFC quiere hacer ese combate de seguro lo tomaré, agregando que entreno mucho todos los días con Glover Teixeira y he evolucionado mucho, por lo que no importa el nombre que tenga en frente, pues siempre estaré listo para cualquier desafío.