Chimaev quiere pelear contra Pereira en Brasil

Khamzat Chimaev ha llamado al recién coronado campeón de peso mediano de UFC Alex Pereira. Pereira venció a Adesanya por tercera vez en el evento principal de UFC 281, poniendo fin a la racha invicta de Kiwi en el peso mediano.

Chimaev llamó a Pereira inmediatamente después, tramando un enfrentamiento en el país de origen del brasileño. ‘Borz’ busca pelear contra ‘Poatan’ en UFC 283, que está programado para el 21 de enero de 2023, en el Jeunesse Arena en Río de Janeiro, Brasil. El sueco nacido en Chechenia escribió en Twitter:

Ready to fight in Brazil @AlexPereiraUFC let’s go champ 🤪🤝

— Khamzat Chimaev (@KChimaev) November 13, 2022