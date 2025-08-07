Chimaev habla del estilo extraño de Du Plessis

A Khamzat Chimaev no le preocupa demasiado cómo se ve el campeón de peso mediano de la UFC Dricus Du Plessis mientras pelea dentro de la jaula.

Aunque muchos consideran que Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC) tiene un estilo peculiar, Chimaev (14-0 MMA, 8-0 UFC) sabe lo efectivo que puede ser. Después de todo, lo llevó a la cima de la división de 84 kg de UFC. Chimaev tendrá la oportunidad de comprobar de primera mano la diferencia de su estilo cuando se enfrenten en la jaula en el evento principal de UFC 319 en Chicago.

«Todos dicen que tiene un estilo raro, muy raro; eso es MMA, estilo MMA. No creo que sea un luchador loco ni raro, pero hace su trabajo. Lo hace bien y es un buen luchador. Yo soy mejor».

Chimaev ha demostrado ser uno de los mayores problemas de la división, pero también ha recibido críticas. Si una pelea supera el primer asalto, donde Chimaev ha finalizado cinco de sus ocho combates, surgen dudas sobre su capacidad cardiovascular debido a sus actuaciones en victorias por decisión contra Gilbert Burns y Kamaru Usman. Es un problema en el que Chimaev y su equipo se han centrado de cara a su primera oportunidad de ganar el oro en la UFC, incorporando a un nuevo entrenador de fuerza y acondicionamiento. Su entrenador principal, Joakim Karlsson, afirmó que la capacidad cardiovascular de Chimaev ha mejorado notablemente .

La agresividad inicial de Chimaev podría determinar el resultado de la pelea. Su intención es llevar a Du Plessis a la lona para ver cómo manejará su juego de agarre que llevó a la eliminación del excampeón Robert Whittaker y de contendientes como Kevin Holland y Li Jingliang.

«Cuando alguien se tumba en el tatami, se nota lo raro que es en el suelo. Ground and pound, sumisiones… no les importa tu estilo. Ya veremos. Nos alegrará verlo en la jaula. Pelearemos con golpes, lucha, grappling. Quiero saber cómo lo maneja».

Karlsson no solo afirmó que el cardio de Chimaev ha mejorado notablemente, sino que también se ha tomado el entrenamiento más en serio de cara al UFC 319. El aspecto promocional de la pelea también se ha hecho evidente en redes sociales, donde Chimaev y Du Plessis han intercambiado pullas en línea. Para Chimaev, todo es negocio, y si eso le molesta al campeón, que así sea.

«Solo ganamos dinero, nos divertimos. Si quiere tomárselo como algo personal, es cosa suya. Para mí, es solo trabajo. Hace feliz a la gente, me hace feliz a mí. Como dije antes, ganarle a alguien me hace feliz».