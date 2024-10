Chimaev habla de la enfermedad que lo alejó de primera pelea con Whittaker

Khamzat Chimaev fue descrito como “violentamente enfermo” antes de tener que retirarse contra Robert Whittaker en junio.

Ahora Chimaev (13-0 MMA, 7-0 UFC) ha sido reprogramado contra Whittaker (27-7 MMA, 17-5 UFC) en el evento co-principal del UFC 308 (pago por visión, ESPN+) del sábado en el Etihad Arena en Abu Dhabi.

Chimaev tenía previsto enfrentarse a Whittaker en UFC on ABC 6 en Riad, pero se vio obligado a abandonar el combate debido a una enfermedad que lo mantuvo hospitalizado. Whittaker se enfrentó a Ikram Aliskerov, a quien noqueó en el primer asalto. Chimaev habló sobre lo que le sucedió antes de su enfrentamiento reprogramado contra Whittaker.

“Estábamos en el campo de entrenamiento. El primer mes fue muy bueno. Las últimas tres semanas, mi inmunidad disminuyó. No sé qué pasó. Todos los chicos comieron la misma comida, (pero) solo (yo) me enfermé«.

“Estuve en el hospital un par de días. Salí y empecé a entrenar de nuevo y me pasó lo mismo otra vez. El médico me dijo: ‘Tienes que dejar el gimnasio y no entrenar, no hacer nada’. Me fui a casa, a las montañas”.

Chimaev, invicto, no ha competido desde que superó al ex campeón de peso welter Kamaru Usman en octubre pasado en UFC 294. Su pelea contra Whittaker está siendo catalogada como una pelea por el puesto número uno.