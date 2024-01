Chimaev dice que Jon Jones es la pela de ensueño para cualquier peleador

Khamzat Chimaev reconoce la grandeza de Jon Jones y le encantaría tener la oportunidad de pelear contra él.

Aunque existen múltiples categorías de peso entre el actual peso mediano Chimaev (13-0 MMA, 7-0 UFC) y el campeón de peso completo de UFC Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC), Chimaev dice que los elogios de Jones deberían convertirlo en la pelea de ensueño para cualquiera. aspirando a ser grande.

«Jon Jones sigue siendo el mejor luchador del mundo en este momento. Él tiene la mayoría de las defensas del título, es un campeón de dos categorías de peso, nunca perdió. Es el campeón más joven de UFC (historia). Si hablas de MMA, todo el mundo conoce a Jon Jones. En la historia no hay nadie como él.

“Así que seguro que es el rival de ensueño para cualquiera que quiera estar en los (libros) de historia. Soy más joven que él. Espero que no se vaya pronto de este trabajo y que también consiga esta pelea. Cuando (crecí) me gusta él, me gusta su entrenamiento. Vi su entrenamiento, aprendí muchas cosas de él. Hablamos de entrenamiento para que tal vez podamos entrenar juntos. Es un chico agradable. Estábamos hablando y bromeando”.

El invicto Chimaev está en la cúspide de la lucha por el título. Cuando se le preguntó quién ganaría si ambos estuvieran en su mejor momento, Chimaev se rió.

«Depende de la categoría de peso. Ahora es un peso completo. ¿Me estás preguntando? Seguro que creo que ganaré. Esa es una dura lucha para todos. Peleó dos veces con mi compañero de entrenamiento Alexander Gustafsson; tuvieron una buena pelea.

“Así que me convierto en un luchador con Alex y he estado entrenando con él. Seguramente quiero pelear con (Jones), así que será una gran historia si peleamos. Ya que Alex le dio la mejor pelea de la historia, ahora tal vez sea mi momento de pelear contra él también”.