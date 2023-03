Chimaev: “Acabaría con Pereira en el primer minuto”

Khamzat Chimaev piensa que Alex Pereira es un trabajo fácil. “Borz” ha hecho un trabajo rápido con todos menos uno de sus seis oponentes de UFC desde que se unió a la promotora en 2020.

Y espera que el actual campeón de peso mediano caiga en esa línea. En noviembre pasado, Pereira afirmó que Chimaev rechazó una pelea de 205 libras que habría tenido lugar en UFC 283 el siguiente enero. Según Chimaev, fue el UFC quien rechazó la idea.

“Les dije por el cinturón [de peso mediano], entonces UFC dijo: solo hablé con Sean Shelby sobre esa pelea. Sean Shelby primero dice: ‘Sí, hermano, intentémoslo’. Luego regresó al día siguiente y dijo: ‘No, hermano, pelearemos con Colby primero y luego veremos’. Dije ok.’ Después de eso, no hablamos de esa pelea con nadie.

“Entonces [Pereira] dijo que debería pelear en 205 o algo así. El UFC no quiere verte a [Pereira] pelear [habiendo ganado el cinturón de peso mediano] solo ahora y vas a pelear en una categoría de peso diferente y sin cinturón. y yo soy de 170 y el es de 185 y peleamos en 205? ¿Que tiene sentido? Es por eso que quizás el UFC no me llamó por esa pelea. No sé por qué no llamaron. Estaba listo para pelear en Brasil. No importa una categoría de peso diferente, qué categoría de peso quería, es la pelea más fácil para mí en el UFC”.

Cuando se le pidió una aclaración sobre llamar a Pereira “la pelea más fácil”, Chimaev no se anduvo con rodeos.

“En mi carrera. Primera round, primer minuto. Fácil. Sin puñetazos, nada”.

Pereira sorprendió a muchos en noviembre pasado cuando se convirtió en el campeón de peso mediano de UFC en apenas su octava pelea profesional. El campeón de kickboxing en dos divisiones derrotó a Adesanya por nocaut en el quinto asalto en UFC 281 , lo que le otorgó tres victorias en deportes de combate sobre “The Last Stylebender” después de haberlo superado previamente dos veces en kickboxing.

Ahora están listos para una cuarta reunión en UFC 287 el 8 de abril, donde Chimaev espera que Adesanya finalmente obtenga esa esquiva victoria sobre Pereira, especialmente si Adesanya puede convertir la pelea en una competencia de agarre.