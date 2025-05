Chiesa: «Covington aspira a ser streamer más que peleador»

Michael Chiesa cree que Colby Covington cometió un error al no pelear con él. Chiesa (17-7 MMA, 12-7 UFC) retó a Covington (17-5 MMA, 12-5 UFC) tras someter a Tony Ferguson en UFC on ABC 7 el pasado agosto. Ambos fueron entrenadores asistentes en la temporada 33 de «The Ultimate Fighter», y la idea de un posible enfrentamiento cobró fuerza después de que los entrenadores Daniel Cormier y Chael Sonnen sugirieran un enfrentamiento tras la grabación del programa.

Como Chiesa esperaba, Covington descartó esa idea Sin embargo, Chiesa afirma que no fue así exactamente como sucedieron las cosas tras bambalinas.

«Para mí, fue pan comido. Estando en ‘The Ultimate Fighter’, Colby no me convenció. Cuando había cámaras, ni siquiera me miraba. Tuvimos un par de interacciones fuera de cámara que fueron genuinas, y nunca lo olvidaré. Al terminar las peleas, las semifinales terminaron, volví al vestuario y les estreché la mano a todos los entrenadores del equipo de Chael».

Veo a Colby y le digo: ‘¡Buena temporada! Si quieres, peleemos’. Me responde: ‘Claro, si eso es lo que quieren los jefes, lo haré. Solo quiero que sepas que todo lo que dije o hice es con mucho respeto’. Y yo le digo: ‘Vale, da igual. Sé lo que viene. Probablemente dé alguna entrevista diciendo alguna barbaridad, y claro que lo hizo‘.