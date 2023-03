Chessman se disculpa con Multimedios por incidente con Adrián Marcelo

El luchador Chessman emitió una disculpa pública a Grupo Multimedios por la polémica situación en la que abofeteó al youtuber Adrián Marcelo durante el evento The World is a Vampire el pasado 5 de marzo.

Sin embargo, aclaró que la disculpa no se extendía a Marcelo, ya que éste no se ha disculpado por las veces que ha ofendido a otras personas y siente que le faltó al respeto.

“¿A caso esta persona se ha disculpado con toda la gente que ha ofendido? ¿Sabes cuántos de sus seguidores me han amenazado me han mentado la madre, me han dicho mil cosas? ¿Sabes cuántos me han felicitado por hacer eso? Multimedios perdón, la actuación que tuve no fue la apta pero si hubiera sido una persona de respeto no hubiera pasado nada“, dijo durante su presentación en Telediario Monterrey.