Chepe Mariscal avergonzado por no dar el peso para UFC on ESPN 61

La cuarta pelea de Chepe Mariscal en la UFC fue casi perfecta. Mariscal (17-6 MMA, 4-0 UFC) levantó la mano, dominó a un veterano duro como Damon Jackson y compitió en su primer evento co-principal de UFC.

Sin embargo, a pesar de todo lo bueno que sucedió en el UFC on ESPN 61 del sábado que se llevó a cabo en el UFC Apex, Mariscal no dio el peso para la pelea, quedando 3.5 libras por encima del límite de peso pluma.

Mariscal no estaba contento de llegar pesado a la pelea más importante de su carrera de MMA hasta el momento.

“En cierto modo, calculamos mal el corte de peso, especialmente con el calor de Las Vegas, y de alguna manera destrozamos mi cuerpo. Sinceramente, me sentí tan avergonzado de que probablemente iba a seguir adelante con la pelea porque tengo mucho respeto por las personas que dan el peso, cumplen condena y hacen todo lo demás. Por eso me sentí desanimado y no quería avergonzarme.

“Ni siquiera quería ir a la arena, pero mi equipo me mantuvo a raya. Dijeron: ‘Hombre, tenemos que hacer lo que podamos. Si no quieren pelear, está bien, pero tenemos que intentar hacer lo que podamos’, y lo hicimos. Obtuvieron un pequeño porcentaje extra de eso, y yo estaba dispuesto a renunciar al salario y lo que fuera, estaban dispuestos a pelear. Simplemente dijimos que sí, y salimos y actuamos”.

Con la victoria sobre Jackson (23-7-1 MMA, 6-5-1 UFC), Marsical ahora tiene una racha de siete victorias consecutivas, con cuatro de esas derrotas en el octágono de UFC. Mariscal estaría feliz de tener un oponente clasificado a continuación, pero no está muy preocupado. Está abierto a quien sea que venga después.

“No tengo un oponente específico. Solo quiero pelear con todos. No le tengo miedo a nadie en la división de peso pluma, ni en la división de peso ligero. Estoy listo para salir aquí y vencer a quien sea que se interponga en mi camino. Es parte del viaje. Tengo un récord de 4-0 en la UFC y solo quiero seguir así”.