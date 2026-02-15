¿Chelsea Green ya piensa en la maternidad?

Desde que regresó a la WWE en 2023, Chelsea Green ha disfrutado de un gran éxito, tanto personal como profesional. En el ring, ha ostentado dos reinados como Campeona de los Estados Unidos y uno como Campeona Mundial Mixta en Parejas de AAA, que se ha visto interrumpido por una fractura de tobillo, que la mantendrá fuera de acción en el futuro previsible.

► Chelsea Green disfruta de su éxito profesional

A pesar del éxito que ha alcanzado tanto dentro como fuera de la lucha libre, Chelsea Green admite que hay algo que la hace cuestionarlo todo. Precisamente, durante un episodio reciente de «WWE Unreal», la ex Campeona de los Estados Unidos reflexionó sobre la posiblidad de convertirse en madre, y como esto podría afectar su carrera profesional.

«Esta vista desde la casa, me imagino que cuando tenga hijos, me sentaré allí contemplando los hermosos árboles y el lago, y es justo como todo lo que siempre soñé. Nunca pensé que tendría todo esto de la lucha libre. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo tienes hijos? ¿Renuncias a tu trabajo? ¿Vuelves con tus bebés de gira? ¿Dejas a tus hijos con una niñera?»

«Siento que estoy en una buena racha y no quiero arruinarla embarazándome. ¿Qué tan horrible es decir esto? Pero es la realidad de ser mujer en la lucha libre. Digo, después de diez años, apenas estoy empezando a ganar dinero.»

En el mes de abril, Green cumplirá 35 años por lo que, en teoría, todavía puede tener unos años por delante para dedicarse a su labor de madre, tal como en su momento lo hicieran Becky Lynch, Alexa Bliss o Naomi. Aún está por verse si Green seguirá su ejemplo en el futuro, aunque ha declarado que probablemente se llevará a su hijo o hijos de gira mientras lucha para la WWE.