Chelsea Green y Matt Cardona son una de las parejas románticas más populares de la lucha libre profesional, pero, al contrario que Seth Rollins y Becky Lynch o The Miz y Maryse, nunca han tenido la oportunidad de contar una historia juntos en la WWE. Y es justamente es la meta que tienen, según comparte ella en Rock 95 Barrie.

► La meta de Chelsea Green y Matt Cardona

“Es muy difícil, pero también siento que el matrimonio en sí es difícil, así que simplemente tenemos problemas diferentes a los de dos personas que trabajan en oficinas. Pero al final del día, si quieres que algo funcione, siempre lo harás funcionar. Muchas personas no se dan cuenta de que durante la mayor parte de nuestra carrera, estuvimos totalmente separados. Yo estaba por todas partes en el circuito independiente y en TNA, y él siempre estaba en WWE. Así que durante los primeros cuatro años de nuestra relación, eso era a lo que estábamos acostumbrados.

«Y luego mi despido, su despido, eso fue nuevo para nosotros. Fue un desafío. Estar juntos 24/7, no es natural, estar con alguien, viajar, trabajar, vivir, todo. Así que realmente tuvimos que adaptarnos y encontrar nuestras formas de trabajar en la carretera y cómo unirlas y cómo trabajar juntos porque, te diré algo, dos luchadores que son competidores individuales o dos luchadores, uno masculino, uno femenino, unirse, no encaja automáticamente. No importa si se aman. Eso no encaja automáticamente.

«Tienes que encontrar un terreno común en tus personajes y tu trabajo en el ring. Así que nos tomó un buen año acostumbrarnos, y luego, por supuesto, cuando alcanzamos nuestro ritmo, volví a WWE, y él está en la escena independiente absolutamente aplastándola, y estamos volviendo a encontrar una nueva dinámica porque nunca habíamos tenido esta. Nunca habíamos tenido a Chelsea en WWE y a Matt en los indies. Así que eso también es nuevo. Siento que nuestra relación ha pasado por los altibajos más locos, y estamos aferrándonos por nuestras vidas y averiguando las cosas sobre la marcha. Pero, por supuesto, nuestro objetivo final es estar juntos en WWE y tener una historia increíble y hacer algunos combates de etiqueta mixta juntos. Eso sería increíble».