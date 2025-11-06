Chelsea Green y Ethan Page vs. Thea Hail y Joe Hendry para NXT Gold Rush

En una noticia de ÚLTIMA HORA, se ha podido saber que Chelsea Green y Ethan Page expondrán sus recientemente ganados Campeonatos de Parejas Mixtas AAA, el próximo martes 18 de noviembre, durante NXT Gold Rush, el próximo gran especial de NXT presentado por WWE. El anuncio se hizo oficial a través de redes sociales, con el siguiente mensaje:

► El Campeonato de Parejas Mixtas AAA se defenderá en NXT Gold Rush 2025

«🚨🚨🚨

«Después del caos con el que terminó WWE NXT, Ethan Page y Chelsea Green defenderán su Campeonato de Parejas Mixtas AAA ante Thea Hail y Joe Hendry, el martes 18 de noviembre en NXT Gold Rush 2025″.

Este evento, denominado NXT Gold Rush 2025, se realizará en vivo desde The Theater at Madison Square Garden en New York City, New York y la mejor cobertura estará aquí en SÚPER LUCHAS.