Chelsea Green y Ethan Page retienen el Campeonato de Parejas Mixtas de AAA ante Joe Hendry y Thea Hail

La defensa titular del Campeonato de Parejas Mixtas AAA entre Chelsea Green y Ethan Page frente a Joe Hendry y Thea Hail se presentó como un reto exigente para los campeones, quienes lograron conservar los cinturones tras una contienda dinámica y llena de tensión.

La primera parte del combate mostró a ambos equipos buscando imponer su ritmo: Hendry y Hail equilibraban técnica y agilidad, mientras que Page y Green recurrían a interrupciones y provocaciones. El público respondió con fervor, generando un ambiente que condicionó la intensidad del duelo titular.

La intervención constante de Chelsea y las distracciones del árbitro marcaron el desarrollo del encuentro, especialmente cuando Alba Fyre sostuvo a Hendry para permitir que Page castigara ilegalmente. A pesar de ello, los retadores tuvieron secuencias ofensivas importantes: el Freak of Nature de Joe, el diving back senton de Thea y su Kimura Lock que puso en riesgo el reinado.

► Momentos claves

El punto decisivo llegó cuando Page empujó a Hendry, quien cayó accidentalmente sobre Hail, dejando a Thea expuesta para que Chelsea aplicara el Un-Pretty-Her que cerró la lucha.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria refuerza el dominio de la pareja campeona, pues ambos son monarcas dobles, pues además de tener el cetro de AAA, tienen el Campeonato Norteamericano y de Estados Unidos.

Hendry y Hail, pese a la derrota, dejaron una actuación sólida que podría justificar una futura revancha si la directiva de AAA decide reabrir la disputa titular.