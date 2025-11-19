Chelsea Green y Ethan Page retienen el Campeonato de Parejas Mixtas de AAA ante Joe Hendry y Thea Hail

La defensa titular del Campeonato de Parejas Mixtas AAA entre Chelsea Green y Ethan Page frente a Joe Hendry y Thea Hail se presentó como un reto exigente para los campeones, quienes lograron conservar los cinturones tras una contienda dinámica y llena de tensión.

La primera parte del combate mostró a ambos equipos buscando imponer su ritmo: Hendry y Hail equilibraban técnica y agilidad, mientras que Page y Green recurrían a interrupciones y provocaciones. El público respondió con fervor, generando un ambiente que condicionó la intensidad del duelo titular.

La intervención constante de Chelsea y las distracciones del árbitro marcaron el desarrollo del encuentro, especialmente cuando Alba Fyre sostuvo a Hendry para permitir que Page castigara ilegalmente. A pesar de ello, los retadores tuvieron secuencias ofensivas importantes: el Freak of Nature de Joe, el diving back senton de Thea y su Kimura Lock que puso en riesgo el reinado.

Momentos claves

El punto decisivo llegó cuando Page empujó a Hendry, quien cayó accidentalmente sobre Hail, dejando a Thea expuesta para que Chelsea aplicara el Un-Pretty-Her que cerró la lucha.

¿Qué pasará ahora?

La victoria refuerza el dominio de la pareja campeona, pues ambos son monarcas dobles, pues además de tener el cetro de AAA, tienen el Campeonato Norteamericano y de Estados Unidos.

Hendry y Hail, pese a la derrota, dejaron una actuación sólida que podría justificar una futura revancha si la directiva de AAA decide reabrir la disputa titular.

LA LUCHA SIGUE...
