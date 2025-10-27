Chelsea Green y Ethan Page apuntan a un título en AAA

Este domingo, Lucha Libre AAA publicó un afiche promocionando un interesante encuentro que pondrá en juego el Campeonato de relevos mixtos AAA, cuando La Hiedra y Mr. Iguana defiendan sus títulos ante el dúo conformado por Chelsea Green y Ethan Page, quienes ya habían hecho una interesante sociedad hace algunas semanas en NXT.

Lucha por el Campeonato de Parejas Mixtas AAA:@LaHiedraAAA y @MrIguana vs. @ImChelseaGreen y @OfficialEGO 2 de noviembre, Showcenter Monterrey Evento especial Día de Muertos 💀🎃 #AlianzasAAA 💫 pic.twitter.com/W3qeB6Pa1b — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) October 26, 2025

► Chelsea Green y Ethan Page vuelven a hacer equipo

Tras conocer el anuncio, AAA publicó un video en su cuenta de X, con Chelsea Green lanzando una sonora advertencia a los Campeones Mixtos de Parejas de AAA.

“Chelsea Green y Ethan Page, ¿nuevos Campeones Mixtos de Parejas de AAA? 2 de noviembre, Showcenter Monterrey 🤠 (Atención, Mr. Iguana y @LaHiedraAAA 🧐).”

“El 2 de noviembre en Monterrey, México, Ethan Page y Chelsea Green planean ser sus nuevos Campeones Mixtos de Parejas AAA. Layedra, Mister Iguana. ¿Cómo se dice en? ¿En español? Ethan Page, Chelsea Green, el anuncio número uno. Adios”.

Ethan Page no se quedó atrás y también recurrió a sus redes sociales para simplemente contemplar la posibilidad de poseer un segundo título en su cintura, ya que es el actual Campeón Norteamericano NXT, luego de que defenidera con éxito el oro ante El Hijo del Dr. Wagner Jr. el pasado sábado en Halloween Havoc.

«Tiempo para dos cinturones»

La Hiedra y Mister Iguana son los campeones reinantes, y parece que su próxima defensa será muy personal, pero también será complicada ante un dúo que ha mostrado tener muy buena química en el ring. Monterrey podría ser el escenario de un importante cambio de título el próximo fin de semana.