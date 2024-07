WWE acaba de crear en NXT el Campeonato Femenil de Norteamérica cuya primera y actual portadora es Kelani Jordan, quien lo defendió con éxito ante Sol Ruca en Heatwave 2024. Fue una decisión bien recibida por todo el mundo ya que a medida que ha ido creciendo el vestidor de mujeres en el territorio de desarrollo iba haciendo falta un título secundario además del Campeonato Femenil de NXT. Y ahora que se avecina la llegada de Stephanie Vaquer más todavía.

► Un título femenil secundario en WWE

¿Podría decirse lo mismo del elenco principal? Vamos a dejar esa pregunta en el aire mientras nos hacemos eco de las recientes palabras que Chelsea Green pronunció en The Masked Man Show con respecto a esta misma cuestión, la cual ella tiene absolutamente clara pues considera no solo que WWE debería crear un cinturón secundario además del Campeonato Mundial Femenil y el Campeonato Femenil de WWE sino que hacerlo cambiaría el juego.

«No sé si se ha confirmado porque no lo sé. Solo lo vi en internet. Cualquier cosa que ustedes estén leyendo, yo también la estoy leyendo. Por supuesto, espero y rezo para que sea cierto. Cualquier atención adicional que puedan recibir las mujeres sería increíble. Creo que ya era hora. Es otro paso en la dirección correcta. Hace dos años ni siquiera pensaba que esto podría suceder. Ahora, pienso: ‘Por supuesto que está sucediendo.’ Tiene que suceder, ahora que está en internet, necesitamos que esto suceda. Obviamente, creo que sería increíble mostrar a las mujeres que podrían ser campeonas en el futuro, pero que tal vez no las vemos de esa manera ahora.

«Tal vez las vemos como de relleno o tal vez no han definido su personaje o tal vez son una chica graciosa. Tal vez yo [risas]. Hay tantas mujeres con mucho talento y no siempre podemos mostrarlo. Añadir otro título a la mezcla elevaría la apuesta para esa chica de nivel medio que, sabemos que podemos elevar, sabemos que pueden llegar allí, pero tal vez los fanáticos aún no creen en ellas. Tal vez necesiten ese campeonato para demostrar que pueden liderar una división. Si esto se hace realidad, será un cambio radical para el vestuario de mujeres en Raw y SmackDown«.

¿Estás de acuerdo con Chelsea Green?