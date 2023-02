¿Chelsea Green tuvo un buen regreso a la WWE?

Chelsea Green hizo su retorno a la WWE durante el Royal Rumble femenil 2023. En sí mismo, este fue un gran momento. A pesar de que no tuvo una buena actuación en el encordado ya que estuvo apenas unos segundos antes de que Rhea Ripley la eliminara. Realmente, es interesante intentar adivinar lo que va a pasar con esta luchadora, por qué la compañía la trajo de vuelta, pues en el Monday Night Raw de esta semana fue masacrada por Asuka. No tuvo oportunidades antes y ahora parece que no las está sabiendo aprovechar.

We just witnessed the FASTEST elimination in the history of the Women's #RoyalRumble Match!!!@ImChelseaGreen was immediately thrown over the top rope by @RheaRIpley_WWE in a shocking moment! pic.twitter.com/jKw9DuWjBv

— WWE (@WWE) January 29, 2023