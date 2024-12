Chelsea Green: «Temo el día en que sea babyface en WWE»

¿Chelsea Green es heel? Es un debate que podemos tener y que no estaría fuera de la lógica viendo las reacciones que provoca actualmente la luchadora en los fanáticos de WWE. Pero lo dejamos para otro momento en pro de descubrir qué le gusta a ella de ser una de las malas de la película.

Embed from Getty Images

► El gusto de ser heel

“Siempre me he divertido interpretando a un personaje villano, en un papel de villana, y siendo la mala. También está la otra mitad que obviamente prefiere ser el héroe. Les gusta ser la buena. Les gusta recibir ovaciones. Pero para mí, simplemente… hay algo tan auténtico en hablar basura, sinceramente. Ser desagradable y decir esos pensamientos que normalmente no dejas salir a la superficie. Puedes jugar con eso como heel en la lucha libre. Me divierto mucho haciéndolo. Temeré el día en que tenga que ser la buena», explica en Canucks Central.

Embed from Getty Images

► El Campeonato Femenino de Estados Unidos

Otro momento que quizá llegue si finalmente se convierte en la primera Campeona de Estados Unidos de la historia de WWE. Seguro que el público celebraría que ella fuera la ganadora del torneo en el cual ya ha superado la primera ronda. Pero también dejemos eso para más adelante:

“El hecho de poder estar en este torneo por el primer Campeonato Femenino de los Estados Unidos ya es increíble. Luego, poder decir que soy la ganadora, ser una canadiense ganando el Campeonato de los Estados Unidos, sería un honor. Hay tantas cosas, por supuesto, el lado creativo de mi cerebro empieza a girar y pienso en todo lo que puedo hacer incluso antes de ganar el campeonato. Sería asombroso ser la campeona inaugural y poder llevarlo de regreso a Vancouver.”

Embed from Getty Images