Chelsea Green: «Supongo que no molesto a Cody Rhodes y Nick Aldis»

Chelsea Green es una de las luchadoras más notorias hoy en WWE. Es la Campeona de Estados Unidos, una de las protagonistas habituales de SmackDown, y ciertamente no dejamos de hablar de ella en Súper Luchas. Últimamente, la leíamos defendiendo a su esposo, Matt Cardona, sobre haber cambiado la lucha libre, hablando de un posible nuevo combate con Penta, o explicando por qué los roles tradicionales de babyface y heel no funcionan en 2025.

► Elogios a Chelsea Green

En esta ocasión, tomando sus declaraciones en Huge Pop, nos hacemos eco de sus pensamientos sobre los elogios que le dedicaron el Campeón WWE, Cody Rhodes, y el Gerente General de SmackDown, Nick Aldis:

«No creo que haya un elogio más alto que puedas recibir como luchador que el de que tus compañeros digan que disfrutan estar a tu alrededor, disfrutan trabajar contigo y que eres fácil de tratar, porque esta no es una industria fácil. El espectáculo no es una industria fácil. Estamos juntos tan a menudo. Es como estar con tus hermanos. Te cansas tanto de tus hermanos y eventualmente, hasta las pequeñas cosas te molestan. Así que para ellos salir y decir cosas tan elogiosas sobre mí es realmente dulce. Obviamente, siempre trato de llegar al trabajo con una sonrisa en mi rostro y aportar un sentido de comedia no solo a lo que ves en la televisión, sino al vestuario. Como, simplemente aportar una energía con la que la gente esté feliz de estar cerca. Pero tal vez eso sea molesto para algunas personas. No lo sé. Supongo que no para Nick y Cody.»

Y del amor, por así decirlo, pasamos al odio, que sería una palabra perfectamente adecuada en este caso, pues Chelsea continúa rivalizando con Michin. Durante el episodio de SmackDown del 17 de enero, su amiga Piper Niven venció a B-Fab y posteriormente las dos la atacaron, hasta que ella apareció con un palo de kendo para defenderla.