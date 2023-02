Chelsea Green sigue presionando por ir a Elimination Chamber

Chelsea Green hizo su retorno a la WWE durante el Royal Rumble femenil 2023, pero no le fue nada bien, ya que estuvo apenas unos segundos antes de que Rhea Ripley la eliminara. A semana seguida, la ex Impact volvió a aparecer en la programación de WWE, pero realmente se ha hecho notar más por los segmentos tras bastidores, y presionando a Adam Pearce por una oportunidad para formar parte de la lucha femenil de Eliminatinon Chamber, lo cual evidentemente fue desestimado por el oficial de WWE.

A pesar de que le dijeron varias veces que no será agregada a la lucha de la Cámara de Eliminación femenil este fin de semana en Monteal, Canadá, Chelsea Green recurrió a sus redes sociales el día hoy para afirmar que cree que WWE hará lo correcto por ella al agregarla a la lucha.

Me in all of my cutest fur when I win #WWEChamber in Canada 🇨🇦

I know @WWE management will do right by me and add me to the match… pic.twitter.com/ch2Djceh7v

— CHELSEA GREEN (@ImChelseaGreen) February 15, 2023