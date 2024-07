En los últimos días, en SÚPER LUCHAS, no estamos dejando de hablar de Chelsea Green: desde sus palabras sobre lo que la gente no sabe de su amiga Rhea Ripley hasta su deseo de que se cree un título femenil secundario pasando por las rivales que quiere en TNA y STARDOM, que estaba devastada por su ascenso a SmackDown, que no necesita ser como Bianca Belair, que no puede controlar a Triple H o que quiere ser la The Miz femenil.

► Chelsea Green desafía a Cardi B

Tirando del hilo de la misma entrevista en The Masked Man Show, la ex Campeona de Parejas volvía a hablar de enfrentar a la rapera Cardi B:

«En algún momento, la gente tiene que ser entretenida. Puede que no sea con acrobacias, o puede que no sea con una pelea al estilo UFC. Nunca voy a ser Shayna (Baszler). Nunca voy a ser Zoey Stark, una ruda que hace una acrobacia sobre una escalera. ¡No, gracias!

«Pero, cuando tienes a Cardi B viniendo a WrestleMania y necesitas a alguien que la haga lucir bien y necesitas a alguien que reciba los golpes por ella y necesitas a alguien que se quede en el suelo mientras ella los inmoviliza, esa seré yo. Estoy bien con eso porque al final del día, me encantaría estar acostada mirando las luces de WrestleMania tanto como me gustaría inmovilizar a alguien. Hay algunas personas que no se sienten así. Eso está bien también.»

Embed from Getty Images

En septiembre de 2022, Cardi B comentaba:

«¡Sí, ese maldito (Bad Bunny) está saltando desde las cuerdas! Cariño, acabo de decirte que mi cuerpo quedó hecho pedazos después del segundo [bebé]. Te dije que el segundo me dejó destrozada. Me encantaría asistir. No sé qué haría. No sé si tendría que actuar o darle una bofetada a alguien, pero quiero ir. Tengo que realizar algún tipo de sueño.»

Entonces, Chelsea Green le contestó:

«Yo esperando a que Cardi B venga a WWE para abofetear a una perra… Pero nombrar a algunas.»

Embed from Getty Images

Tiempo después, en diciembre de 2023, la Superestrella continuó:

«Me encanta esa pregunta, porque ya me conoces, como siempre, voy viendo cómo se desarrollan las cosas. Es como dejarme llevar. Sin embargo, ¿si soy honesta? ¡Quería a Cardi B! ¡Si no podía tener a Cardi B, quería luchar contra Cardi B! Había tantas opciones buenas en el Talento de Chelsea».

Embed from Getty Images

¿Te gustaría que Cardi B luchara en WWE?