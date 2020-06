El viernes pasado, Kurt Angle, miembro del Salón de la Fama de WWE, fue el que anunció el traspaso de Matt Riddle a SmackDown. Los rumores comenzaron hace casi una semana sobre el posible cambio y lo mismo se anunció en SmackDown el viernes pasado, y se espera que sea el primero de un selecto grupo de Superestrellas de NXT que ahora veamos en Raw o SmackDown. En cuanto a Riddle, ya recibió su primer reto por parte de Aleister Black y veremos si este se concretará algún día.

Además de Riddle, otro ascenso que sucederá en breve será el de Dominik Dijakovic, gladiador que aterrizará en Raw, de acuerdo a lo informado por WrestleTalk.

► Chelsea Green sería el siguiente ascenso al elenco principal

Fightful informó que WWE está planeando varios traspasos desde NXT durante el próximo mes más o menos, además de los ya mencionados Riddle y Dijakovic. Si bien no se precisó una cantidad exacta, pero ya vamos escuchando varios nombres.

En SÚPER LUCHAS discutíamos la posibilidad de que el perdedor entre Adam Cole vs. Velveteen Dream en NXT TakeOver: In Your House este fin de semana podría ser el próximo que emigre. La lucha titular que protagonizarán ambos cuenta con la estipulación perfecta para que el perdedor de ese encuentro pueda emigrar de la marca amarilla

A pesar de lo indicado, no se descartan que los ascensos también provengan del elenco femenil y Wrestle Talk ha informado que Chelsea Green estaría en camino al elenco principal de la WWE.

"Eso no es todo, ya que nuestras fuentes le han dicho que otra estrella de NXT ha sido discutida como un posible ascenso al elenco principal, lo cual explicaría un ángulo extraño que tuvo lugar en el episodio de NXT de la semana pasada.

En el programa de la semana pasada, Chelsea Green se separó de su manager Robert Stone después de su victoria en el combate con Charlotte Flair. La separación con Stone se sintió apresurada, ya que el dúo realmente no estaba haciendo mucho juntos en la televisión. Sin embargo, nuestras fuentes nos han dicho que esto se debe a que Green ha sido mencionada como un posible ascenso, y trabajaría sin Robert Stone."

Se pensaba que Chelsea Green era considerada para una convocatoria de la lista principal en diciembre antes de debutar en los episodios de los miércoles por la noche. De hecho, ella apareció en Raw a finales del año pasado. Ahora, luego de su separación con su manager Robert Stone, parece que ella estaría encaminada definitivamente a Raw o SmackDown.