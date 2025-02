Chelsea Green: «Se reían de mí… ¡Mírenme ahora!»

A propios y extraños, a fanáticos y detractores, Chelsea Green ha sorprendido a todos con el éxito que está teniendo en la WWE. De hecho, la luchadora ya ha dejado su nombre en la historia al convertirse en la primera Campeona de Estados Unidos.

► Se reían de ella…

Ahora, como suele ser habitual, ella se acuerda especialmente de quienes la pusieron en duda, o incluso se rieron, para mandarles un mensaje mientras habla con nuestros compañeros de Fightful en una nueva entrevista.

Chelsea comienza resaltando el notable progreso que ha realizado en poco tiempo:

«No, pero hay mucho en lo que acabas de decir. Primero que nada, creo que es increíble que después de 10 años, Michin y yo estemos aquí, en Long Island, luchando por este campeonato inaugural. Nunca pensé que ese sería el caso.»

Luego, ella misma se burla de los fans que alguna vez la criticaron:

«Y en segundo lugar, todos los que se burlaban de mí por esas ideas, ¿adivinen qué? Mírenme ahora. No, les cuento todo y ese es mi problema. No tengo filtro y luego todos me cancelan en Twitter porque tengo 101 ideas.»

Entonces, le mencionan la famosa idea de Daisy Duke, la cual sigue entusiasmando a la monarca.

«Sí, me encanta esa. Con Steve Cutler (Steve Maclin). Quería ser la Daisy Duke de Steve Cutler en su pequeño, ya sabes…»

Para concluir, le señalan la alianza WWE-TNA y le sugieren que podría tener una historia con Steve Maclin:

«Cualquier cosa puede pasar.»

¿Qué opinan de Chelsea Green?