La ex campeona de los Estados Unidos, Chelsea Green, se encuentra lidiando con una fractura de nariz tras ser impactada por un 619 de Zelina Vega durante su último combate en Backlash. Desde entones, no ha luchado pero sí ha aparecido en televisión usando una máscara protectora.

► Chelsea Green no ha tenido suerte con las lesiones

Durante una nueva entrevista con «Limpin Ain’t Easy», Green explicó que las lesiones son parte de la rutina de la lucha libre e hizo un recuento de todas las que ha sufrido a lo largo de su carrera en WWE, que han sido algunas.

«Me rompí la nariz y los pómulos entrenando… Suena peor de lo que es… Me rompí la clavícula en directo en India. Acabé operándome en India… Apenas se nota, incluso con la cicatriz, que me rompí la clavícula».

«Así que ya he lidiado con ese tipo de altibajos en la lucha libre. Pero obviamente, la primera fractura, la de mi brazo, en la WWE, fue en directo en Full Sail durante un NXT, y diría que, de las tres fracturas de brazo que tuve en la WWE, esa fue la más dura. La primera».

La ex Campeona Femenina de los Estados Unidos no apreció lesionarse tan pronto en la WWE, especialmente la que sufrió el día de su debut en SmackDown durante su etapa anterior. La ex Campeona de los Estados Unidos sintió que su etiqueta inicial como «propensa a las lesiones», así como su despido inicial de la WWE en el 2021, la motivaron a demostrarle a la compañía lo que aporta y lo que la compañía se pierde sin ella, logrando brillar en la escena independiente antes de ser recontratada en el 2023.