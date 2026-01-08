Chelsea Green revela la duración de su nuevo contrato

Tras ser despedida inicialmente, Chelsea Green regresó a la WWE y firmó un nuevo contrato a finales de 2022, pero la compañía claramente ha visto potencial en ella y decidió mantenerla por más tiempo renovando su contrato sin esperar a que llegue su agencia libre.

► Chelsea Green estará en WWE hasta el 2028

Aunque los fans de la WWE ya sabían que Chelsea Green había renovado su contrato, la verdadera noticia llegó cuando confirmó la duración exacta de su contrato durante una aparición especial en Notsam Wrestling Live. La ex Campeona de los Estados Unidos reveló que está comprometida con la WWE por cinco años más, respaldando un informe que salió a la luz en octubre del año pasado. Y, al más puro estilo de Chelsea Green, lo confirmó con sarcasmo en lugar de ceremonia.

«Y aun así, no sabe luchar. ¿Y qué tan buena es eso? Acabo de firmar cinco años más y soy pésima en la lucha libre, y eso me encanta«.

La ex Campeona de los Estados Unidos reconoció que, incluso sin una dirección creativa definida, su carga de trabajo no ha disminuido y para ella, la longevidad importa más que las victorias o los títulos.

«Me encanta salir en televisión todas las semanas… y es ridículo porque ahora mismo estoy en SmackDown, NXT y AAA en una semana. Así que sigo ocupada, aunque no tenga un rumbo definido.«

«No siempre se trata de ganar… Sé lo que aporto a esta empresa. Sé que pueden confiar en mí para cualquier cosa.»

Green viene de su segundo reinado como Campeona de los Estados Unidos, que terminó en el episodio del 2 de enero de Friday Night SmackDown cuando perdió el título ante Giulia. No obstante, todavía conserva el Campenato de Relevos mixtos AAA junto a Ethan Page.