Chelsea Green retiene el Campeonato Femenil de los Estados Unidos ante Sol Ruca

El Campeonato Femenil de los Estados Unidos estuvo en juego en un duelo donde la juventud y explosividad de Sol Ruca chocaron directamente con la astucia y los recursos de Chelsea Green.

Sol Ruca tomó la iniciativa de inmediato al derribar a la campeona y concentrar su castigo en las piernas, buscando mermar la movilidad de Chelsea Green. Al ver a su compañera en problemas, Alba Fyre y Ethan Page intentaron intervenir, pero Zaria apareció para neutralizarlos.

Esa distracción fue suficiente para que Chelsea aprovechara y sorprendiera a Sol Ruca, equilibrando las acciones dentro del ring. El intercambio se volvió intenso, con ambas conectando lazos, hasta que Sol sacó a Chelsea del cuadrilátero y se lanzó con un moonsault que impactó no solo a la campeona, sino también a Ethan y Alba.

► Momentos claves

Cuando el desenlace parecía inclinarse del lado de la retadora, Ethan Page volvió a intervenir para salvar a Chelsea, provocando un nuevo reclamo de Zaria.

En medio del caos, Moose apareció para atacar a Ethan, pero Sol no logró aprovechar la confusión. Alba Fyre surgió de la nada para tomarle la pierna, y ese segundo de ventaja fue suficiente para que Chelsea Green hiciera caer a su rival y la rematara con el Unprettier, asegurando la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Chelsea Green sigue consolidando su reinado como Campeona Femenil de los Estados Unidos, mientras que Sol Ruca estuvo muy cerca y podría pedir una revancha, pues factores externos le costaron caro.