Chelsea Green retiene el Campeonato Femenil de los Estados Unidos ante Sol Ruca

El Campeonato Femenil de los Estados Unidos estuvo en juego en un duelo donde la juventud y explosividad de Sol Ruca chocaron directamente con la astucia y los recursos de Chelsea Green.

Sol Ruca tomó la iniciativa de inmediato al derribar a la campeona y concentrar su castigo en las piernas, buscando mermar la movilidad de Chelsea Green. Al ver a su compañera en problemas, Alba Fyre y Ethan Page intentaron intervenir, pero Zaria apareció para neutralizarlos.

Esa distracción fue suficiente para que Chelsea aprovechara y sorprendiera a Sol Ruca, equilibrando las acciones dentro del ring. El intercambio se volvió intenso, con ambas conectando lazos, hasta que Sol sacó a Chelsea del cuadrilátero y se lanzó con un moonsault que impactó no solo a la campeona, sino también a Ethan y Alba.

Momentos claves

Cuando el desenlace parecía inclinarse del lado de la retadora, Ethan Page volvió a intervenir para salvar a Chelsea, provocando un nuevo reclamo de Zaria.

En medio del caos, Moose apareció para atacar a Ethan, pero Sol no logró aprovechar la confusión. Alba Fyre surgió de la nada para tomarle la pierna, y ese segundo de ventaja fue suficiente para que Chelsea Green hiciera caer a su rival y la rematara con el Unprettier, asegurando la cuenta de tres.

¿Qué pasará ahora?

Chelsea Green sigue consolidando su reinado como Campeona Femenil de los Estados Unidos, mientras que Sol Ruca estuvo muy cerca y podría pedir una revancha, pues factores externos le costaron caro.

LA LUCHA SIGUE...
Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

