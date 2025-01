Chelsea Green recuerda su paso por Tough Enough

Chelsea Green está disfrutando su presente en WWE como Campeona Femenina inaugural de los Estados Unidos, pero no hace mucho tiempo estaba luchando por llegar a la cima, incluso habiendo pasado por un despido previo en el 2021. Si nos remontamos mucho más atrás en su carrera, Green incluso intentó abrirse camino en la industria a través de «Tough Enough», donde fue una de las participantes en el 2015, finalizando en cuarto lugar.

► Chelsea Green valoró su tiempo en en Tought Enough

Durante una entrevista reciente con «The Wrestling Classic», Chelsea Green recordó su tiempo en Tought Enough, describiendo cómo fue su ingreso allí y lo increíbles que eran sus rivales, tanto en el ring como en su apariencia física. Green señaló que aprendió mucho durante su tiempo en «Tough Enough» y enumeró en broma cosas como el relleno de labios y el bótox. No obstante, valoró el hecho de que muchas de las participantes eventualmente hicieron su llegada a WWE.

«Lo hice terriblemente. Solo me tomó diez años obtener la retribución, pero estamos bien».

«Tenían algo así como ‘je ne sais quoi’, eran mucho más adultas en Estados Unidos. Así que aprendí mucho de esa experiencia, pero sabía, lo sabía mientras estaba en ella, que estas chicas estaban destinadas a ser estrellas. Así que no me sorprendió cuando me fui y un montón de ellas fueron llamadas de regreso».

Además de su paso por WWE, Chelsea Green también luchó para TNA, Lucha Underground y Ring of Honor, donde también ha podido dejar su huella. Hoy se encuentra en el mejor momento de su carrera y espera disfrutarlo al máximo.