Chelsea Green recuerda el día que fue despedida de WWE

En abril de 2021, la WWE despidió a varios luchadores debido a recortes presupuestarios, entre los cuales habían nombres como Mickie James, Billie Kay, Kalisto, Chelsea Green, entre otros. En el caso de Green, esta se encontraba recuperándose de una lesión en su muñeca luego de tener su primera aparición en SmackDown, que terminaría siendo su última en aquel entonces.

► Chelsea Green se enteró de antemano de su despido

Si bien a muchos tomó por sorpresa aquel despido en el 2021, Chelsea Green logró conocer esta situación de antemano gracias a su esposo Matt Cardona. La ex Campeona de los Estados Unidos habló en el podcast Lightweights sobre cómo llegó a enterarse de su salida y asimilar la situación.

«Tuve mucha suerte porque Matt me llamó como tres minutos antes de que me despidieran y me dijo: ‘Estás a punto de ser despedida’. No sé cómo lo supo. Me alegro mucho de que lo supiera porque me dio una fracción de segundo en mi cocina (estaba con Santana Garrett) para recomponerme y pensar: ‘¿Cómo voy a manejar esto?’.»

«Es incómodo. Estoy sentada con una amiga pensando: ¿La van a despedir? ¿Seré solo yo?. De cualquier manera, es incómodo. Si solo soy yo, es incómodo porque ahora me despiden delante de mi amiga, que está sentada tomando el té conmigo. ¿O nos van a despedir a las dos? Eso también es muy incómodo, entonces nos despiden a las dos y nos quedamos sin trabajo.»

Luego de que saliera de la WWE, Green renunció a parte de su salario restante para regresar al circuito independiente antes de que expire la cláusula de no competencia de 90 días, abriéndole la puerta para su debut en ROH a mediados del 2021, y eventualmente regresaría a TNA antes de que fuera recontratada por WWE en el 2023, con Triple H al mando.