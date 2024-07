Chelsea Green: «Quiero ser la The Miz femenil»

En los últimos días, en SÚPER LUCHAS, no estamos dejando de hablar de Chelsea Green: desde sus palabras sobre lo que la gente no sabe de su amiga Rhea Ripley hasta su deseo de que se cree un título femenil secundario pasando por las rivales que quiere en TNA y STARDOM, que estaba devastada por su ascenso a SmackDown, que no necesita ser como Bianca Belair o que no puede controlar a Triple H.

► Chelsea Green quiere ser como The Miz

La cuestión que nos ocupa ahora relacionada con la luchadora nos lleva a The Miz, quien puede ser un ejemplo a seguir para cualquiera que quiera triunfar en la WWE; un día, cuando todo esté dicho y hecho, entrará al Salón de la Fama. Además, John Cena lo considera la Superestrella más infravalorada de la historia. Y es un modelo precisamente para Chelsea Green, quien dice que quiere ser como él en versión femenil:

«Cuando me ascendieron por primera vez en 2019, me senté y dije: ‘Quiero ser la versión femenina de The Miz’. Mucha gente dice que soy la versión femenina de R-Truth. Quiero ser la versión femenina de The Miz. Quiero todo. Quiero que me pongan en una película y que crean en mi actuación, confiando en que soy ese personaje. Quiero salir y resaltar a una celebridad, hacer que se vea increíble y como una estrella. Quiero hacerte reír. Quiero hacer todas esas cosas. Creo que The Miz vive el equilibrio perfecto entre lo ridículo, lo realista, el trabajo y la vida. Creo que ha tenido la carrera perfecta. Esa es la persona a la que aspiro ser y a quien quiero emular en mi carrera. Cada vez que él hace algo, pienso: ‘Quiero hacer eso.’ Me da envidia», dice en Masked Man Show.

Son palabras mayores. «The Awesome One» es una figura importante en la compañía desde hace 15 años, fue dos veces Campeón WWE, ocho veces Campeón Intercontinental y ha sido estelar en WrestleMania.